Mission de Soglo et Jonathan à Conakry : le protocole d’Alpha Condé précise…

CONAKRY- Que s’est-il passé ce samedi 14 décembre 2019 lors du déjeuner offert par le Président Alpha Condé aux deux anciens Chefs d’Etats Soglo et Good Luck Jonathan ? Le sujet lié au projet de référendum constitutionnel a t-il été abordé lors du tête-à-tête entre Alpha Condé et ses hôtes au Palais Sékoutoureya ? Le Chef du Protocole à la Présidence de la République vient de briser le silence. L’Ambassadeur Mamady Sinkoun Kaba a répondu en exclusivité à nos questions au sujet de cette mission des anciens Chefs d’Etats qui fait polémique. Exclusif !!!

AFRICAGUINEE.COM : La mission des anciens Chefs d’Etats Soglo et Good Luck Jonathan a suscité des polémiques. Est-ce que le Président Alpha Condé était informé de leur arrivée à Conakry ?

MAMADY SINKOUN KABA : On a reçu ce courrier mais on leur n’a pas répondu. Quand il n’y a pas de réponse, cela ne signifie pas que vous pouvez venir. Ils ont fait croire aux anciens Chefs d’Etats qu’ils venaient avec l’accord du Gouvernement guinéen. Good Luck Jonathan a même dit qu’il était surpris du fait que lorsqu’ils sont arrivés le Président n’était pas là. Parce que si une mission d’anciens Chefs d’Etats doit arriver, ils s’attendent quand-même à être reçus par le Président. Ça déjà, ça les a étonnés. Au moment où on nous annonçait qu’ils étaient là, nous étions en Turquie. Donc le Président n’était même pas au courant.

Mais il y a eu ce courrier qui a été adressé au Président de la République annonçant l’arrivée des anciens Chefs d’Etats…

Le courrier est venu mais on n’a pas donné notre agrément.

Comment expliquez-vous alors que des dispositions soient prises notamment pour la logistique et la sécurité ?

Quand vous êtes mis devant le fait accompli et qu’on vous dise qu’ils arrivent demain (…), c’est quand même des anciens Chefs d’Etats, la courtoisie voudrait qu’on mette des véhicules à leur disposition, sans oublier également l’aspect sécuritaire. Ça fait partie de notre culture, bien recevoir nos hôtes.

Même vous en tant que Chef du Protocole à la Présidence de la République vous n’étiez pas au courant ?

Lorsque le Président doit recevoir des gens, surtout des missions de cette importance, des gens d’une telle importance, nous prenons des dispositions. Nous mettons la logistique en place, il y a un programme qui est calé ; le jour et l’heure sont connus. Ça n’a pas été fait. On reçoit tout le temps des gens, il y a toujours un programme qui est bien établi.

Mais le courrier est arrivé depuis le 25 novembre…

Même si le courrier est arrivé le 1er janvier de l’année, à partir du moment où on n’a pas donné notre accord pour dire venez, c’est comme s’inviter à la table de quelqu’un sans y être convié. Mais malgré tout, cela n’a pas empêché le Président à son retour, de recevoir les deux anciens Chefs d’Etats. Et lorsqu’il les a reçus, le Directeur de NDI qui s’appelle Foumbou, le Président l’a fait venir et il lui a posé la question devant les deux Chefs d’Etats, en disant est-ce que vous nous aviez prévenus que vous venez avec les deux anciens Chefs d’Etats. Le Monsieur a dit non devant les deux anciens Chefs d’Etats.

Donc vous confirmez que Soglo et Good Luckc Jonathan ont présenté des excuses au Président Alpha Condé ?

Oui ! Ils étaient embarrassés.

C’est vrai que c’était un tête-à-tête, mais peut-on savoir si le Président Alpha Condé avait discuté des questions politiques du moment avec ses hôtes, notamment le sujet lié au projet de référendum constitutionnel ?

C’était une rencontre très amicale. Les trois se connaissent très bien. Ils ont discuté de beaucoup de choses, mais vu que c’était un tête-à-tête, je ne peux pas vous dire la nature des autres conversations qui ont été abordées. Fomunyoh, le Directeur régional de NDI est camerounais d’origine, le Président lui a demandé s’ils ont diligenté une mission au Cameroun avec tout ce qui s’est passé là-bas après les élections. Ce qui se passe du côté Anglophone du Cameroun avec toutes les tueries, est-ce que le NDI s’est impliqué. Donc il a dit de ne pas se foutre des gens. Si tu veux parler de démocratie, mais commence par balayer devant ta porte.

Dans quelle atmosphère le Président Alpha Condé s’est séparé avec ses hôtes ?

Dans de très bonnes conditions. Il les a reçus le vendredi et samedi encore pour un déjeuner. Et dès après le déjeuner le Président les a tous raccompagnés à l’aéroport. L’atmosphère était bien détendue entre eux.

Entretien réalisé par SOUARE Mamadou Hassimiou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 11