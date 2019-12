Guinée : La Banque UBA et le FONIJ conjuguent leurs efforts pour booster l’entrepreneuriat Jeune

CONAKRY-Afin d’encourager la promotion de l’Entrepreneuriat jeune, le gouvernement guinéen à travers le Fonds National d’Insertion des Jeunes (FONIJ), appuyé par la United Banque for Africa (UBA) a organisé ce vendredi 13 décembre, la Journée de l’entrepreneur, a constaté Africaguinée.com.

Cette activité, dénommée « Vendredi de l’Entrepreneur » a pour objectif de créer un espace d’échanges, d’orientation et d’informations entre les acteurs de l’écosystème entrepreneurial afin de créer un co-réseautage entre eux.

Pour la directrice générale du FONIJ, Mariama Ciré Baldé, l’entrepreneuriat jeune est un des facteurs important pour une économie en pleine croissance. En effet, selon la directrice du Fonds National d’Insertion des Jeunes, la création de nouvelles entreprises est un moteur essentiel de la croissance économique et permet de dynamiser le tissu économique et social.

‘’ Cette journée marque le début d’un processus qui partira de la présentation des projets des jeunes promoteurs, à la sélection des meilleurs qui aboutira à une formation intensive en entrepreneuriat’’ a indiqué la directrice générale du Fonij, avant de rappeler que ce mécanisme permettra aux jeunes d’enrichir leurs connaissances et de trouver les voies et moyens de créer leur propre emploi.

Mouctar Diallo, ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, président d’honneur de cette journée, a dans son speech indiqué que ce « vendredi de l’Entrepreneur » est une initiative lumineuse qui entre dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat et de l’autonomisation des jeunes à travers l’entrepreneuriat.

‘’ Cette activité organisée par le Fonds National d’Insertion des Jeunes (FONIJ), appuyée par la Banque UBA à travers des directives, nous donne des indications pour entreprendre des initiatives allant dans le sens de la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes. Elle est une parfaite illustration de la volonté du président de la république qui mène les jeunes au cœur de sa politique de promotion et de l’agenda de développement. Plusieurs fois le président a interpellé le ministre du budget sur la mise à disposition du budget du FONIJ et m’a interpellé sur les activités que nous menons dans le cadre de l’autonomisation des jeunes’’ a déclaré le ministre de la jeunesse.

Poursuivant son intervention, Mouctar Diallo a tenu particulièrement à saluer la banque UBA pour son implication singulière dans l’autonomisation des jeunes en Guinée.

‘’ Nous saluons et nous félicitons tous ceux qui agissent dans le cadre de la transformation des idées de projets en projet et de trouver des opportunités de financement. C’est en cela que je félicite donc la Banque UBA à travers sa fondation qui finance les projets des jeunes mais aussi tous les partenaires qui contribuent à côtés de l’Etat pour faire des idées de projets des jeunes de véritables projets bancables’’, a salué le ministre Mouctar Diallo.

Selon Fanta Kaba, chargée de communication de la banque UBA et partenaire financier du FONIJ, l’agenda du développement de la Guinée doit donner la priorité à la création d’emploi et à la croissance inclusive, à la diversité des genres pour la diversité et la stabilité du pays.

‘’ Il est nécessaire de s’attaquer à la pauvreté, cause fondamentale des nombreux problèmes que nous rencontrons. La pauvreté où qu’elle sévisse et une menace pour l’humanité. Le programme d’aide à l’entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu qui est notre chairman est la principale organisation philanthropique en Afrique dédiée à l’autonomisation des entrepreneurs africains. Le programme est ouvert aux entrepreneurs de toute l’Afrique et de la Guinée évoluant dans tous les secteurs. Il consiste à un engagement de 100 millions de dollars sur 10 ans visant à identifier, à encadrer et de former 10 mille jeunes entrepreneurs africains afin de générer des milliers d’emplois afin de sortir notre continent de la pauvreté’’, a déroulé la patronne de la communication à UBA-Guinée.

Avant de terminer son propos, elle a réitéré la volonté de la banque UBA à soutenir cette belle initiative. ‘’Nous soutenons cette initiative du FONIJ en appelant toutes les parties prenantes à collaborer pour gagner la guerre contre la pauvreté et l’insécurité’ ’a-t-elle souhaité.

A noter que cette journée a été clôturée par la remise de plusieurs satisfécits à des jeunes entrepreneurs.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13