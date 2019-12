L’Association Guinéenne de Sciences Politiques-AGSP change de logo

L’Association Guinéenne de Sciences Politiques-AGSP porte à la connaissance des autorités publiques, des organisations de la société civile, des ONG, des médias et des institutions internationales accréditées en Guinée, le changement de son logo.

Agréée depuis 2012, l’AGSP qui est une organisation indépendante d’utilité publique à but non lucratif, voudrait à travers ce nouveau logo se doter d’un symbole plus expressif de son objectif, qui consiste à contribuer à la compréhension des questions sociales et politiques par le grand public.

Ainsi, vous découvrirez un logo dessiné sur la carte d’Afrique, comme pour mieux traduire désormais les approches et visées panafricanistes de l’AGSP. Ce logo exprime en outre notre ambition de traiter des questions guinéennes, en ayant une ouverture sur l’Afrique, à travers le recours, si nécessaire, à des compétences d’autres pays du continent.

Tout comme l’AGSP est désormais disposée à mettre à contribution son expertise dans le traitement de questions sociopolitiques qui se posent à des pays de l’Afrique de l’ouest, et au-delà sur le continent africain tout entier.

Le triangle incrusté dans cette carte d’Afrique, réaffirme la diversité des méthodes de recherche, ainsi que la synergie d’action d’experts de différents profils et domaines de compétences.

L’AGSP se veut « une instance de crédibilité » en Guinée à travers la mise en place d’un programme de sondages citoyens indépendants qui permette de mesurer les tendances et les évolutions de la société guinéenne.

« L’AGSP, la photographie de l’état de l’opinion »