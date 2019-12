Gouvernance: Mama Kany Diallo remet des équipements aux services déconcentrés de son département

CONAKRY-La Ministre du Plan et du Développement Économique, madame Mama Kanny Diallo a procédé ce vendredi 13 décembre 2019, à une remise d’un important lot d'équipements composé d’engins roulants et du matériel informatique, aux responsables des services déconcentrés de son département.

Composé de 8 véhicules 4x4 neufs tout terrain, 38 motos, d’important lots de kits informatiques de dernière génération, ces équipements vont contribuer à l’amélioration des capacités opérationnelles des bénéficiaires. La remise a eu lieu au jardin 02 octobre en présence de plusieurs cadres du département du plan et du développement économique.

Ces matériels informatiques et ces engins roulants sont destinés aux directeurs préfectoraux et communaux, mais aussi aux inspecteurs régionaux dudit département. L’objectif est d’améliorer leur capacité opérationnelle sur le terrain. Ce don se situe dans le cadre de la redynamisation et de la mise en œuvre de l’ensemble des actions de planification dans le cadre du plan national du développement économique et social (PNDES). Avant de procéder à la remise officielle des kits, la Ministre du Plan, Mama Kanny Diallo a indiqué que cet évènement s’inscrit dans l’assistance au niveau déconcentré.

« Ce don s’inscrit dans le cadre de la redynamisation et de la mise en œuvre de l’ensemble des actions de planification. Comme vous le savez, nous avons élaboré un plan national de développement économique et social (PNDES). L’évènement de ce jour s’inscrit dans l’assistance qu’on donne au niveau déconcentré pour pouvoir équiper les structures déconcentrées afin qu’elles puissent faire correctement le travail qu’on attend d’elles. C’est une réhabilitation du processus PPBSE (planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation). Et pour cela, il faut équiper les structures déconcentrées, ce qui n’existait pas avant. Nous avons tenu d’abord à donner des véhicules aux inspections régionales. Chaque région a son véhicule équipé. Aussi, on a tenu à donner des motos aux directeurs préfectoraux. A cela s’accompagne des équipements informatiques qui vont permettre à ces structures de pouvoir fonctionner de façon autonome et de contribuer de façon efficace aux renforcements de la chaine de planification en Guinée », a expliqué la ministre du plan et du développement économique.

Poursuivant dans la même lancée, madame Kany Diallo a mis un accent sur l’importance du processus de planification spatiale entre les régions et villes.

« Les acteurs au niveau déconcentré sont des acteurs clés au niveau de la planification. La planification ne s’arrête pas au niveau de Conakry. Nous voulons mettre le processus de planification jusqu’au niveau déconcentré. A l’élaboration du plan, ces structures ont contribué mais nous voulons aller au-delà dans l’exécution et le suivi évaluation. Il faut que les structures soient en mesure de jouer le rôle qui leur est dévolu et surtout nous assurer qu’il y a la fonctionnalité au niveau central et déconcentré. C’est absolument fondamental que la planification spatiale joue un rôle en Guinée pour s’assurer de l’équilibre de développement entre les villes et les régions mais aussi tenir compte des aspects les plus importants du développement à la base. Nous devons avoir des acteurs qui sont en mesure de faire cette évaluation mais de suivre aussi les projets et programmes qu’on va mettre en œuvre dans ces régions pour remonter les informations pour qu’il y ait une synergie entre le niveau déconcentré et central», a détaillé la ministre Mama Kanny Diallo.

La Banque Africaine de Développement (BAD) et le PNUD (programme des nations-unies pour le développement) sont les principaux bailleurs de ce don. La ministre du plan a mis cette occasion à profit pour les remercier de cet accompagnement pour réhabiliter le processus de planification en Guinée. « Je profite de l’occasion pour remercier nos partenaires. Tout ce qui est exposé ici est un don de la Banque Africaine de Développement et le PNUD qui ont mis à notre disposition tous ces équipements », a-t-elle lancé.

Très enthousiasmée, l’Inspectrice régionale du Plan et du développement économique de la ville de Conakry, l'une des bénéficiaires a remercié la ministre Kany Diallo qui bat pour améliorer les conditions de travail des travailleurs de son département.

« Je vous assure que c'est du jamais vu. Je suis au Plan depuis que j'ai quitté l’école. Ce que j'ai vu aujourd’hui me donne le courage de mieux travailler. Le plan, c'est un département important, nous faisons la collecte des données, nous préparons les plans de développement. Sans ces logistiques nous ne pouvons rien faire. Nous remercions beaucoup Madame la ministre, qu’elle sache que nous sommes à sa disposition. Nous utiliserons ce matériel tout juste pour le service», s'est engagée madame Hadiatou Sow.

Même sentiment de joie chez l’Inspecteur régional du plan et du développement économique de N’zérekoré. Mohamed Mory Keira parle d'une première au niveau de ce ministère.

« J'ai bénéficié d'un véhicule 4×4 avec un ordinateur Dell. C'est la première fois. Madame n’est pas passée par mille chemins. Elle est allée vers le renforcement des capacités des services déconcentrés de l’Etat qui constitue la cheville ouvrière de l’économique. Depuis qu’elle est au Plan, le Ministère est en train de rayonner à l’intérieur du pays et à l’international», a remercié Mohamed Mory Keita.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél :( 00224)655 31 11 14