Crise guinéenne : Ce que Jonathan et Soglo recommandent à Alpha Condé…

CONAKRY-Au terme de ses consultations avec les acteurs politiques, le gouvernement guinéen et le Président de la République, la mission internationale d’évaluation des préparatifs des élections législatives a fait des recommandations de sortie de crise.

Goodluck Jonathan, Nicéphore Soglo, Christofer Fominyo ont notamment suggéré au gouvernement guinéen de clarifier sa position sur le cadre constitutionnel du pays.

« Dans un esprit de coopération internationale, la délégation propose au gouvernement de la République de Guinée de clarifier davantage sa position concernant les spéculations sur le cadre constitutionnel du pays afin de renforcer la confiance des citoyens dans son engagement à renforcer la démocratie et à favoriser des élections législatives pacifiques et crédibles », a déclaré la mission dans son rapport consulté par Africaguinee.com.

Elle recommande aussi de « créer des plateformes de communication régulière entre les populations civiles et les services de sécurités aux niveaux nationaux et régionaux afin de prévenir de nouveaux affrontements entre manifestants et services de sécurité et des violences récurrentes ».

Goodluck Jonathan dans sa déclaration liminaire a déclaré qu’ils ont fait le constat que tous les citoyens de Guinée veulent la démocratie et des élections transparentes.

« Le continent africain est en train de bouger en matière de consolidation de la démocratie, les guinéens ne sont pas en reste », a-t-il lancé, précisant qu’ils sont là à cause des élections à venir.

Nicéphore Soglo a annoncé qu’ils vont continuer les discussions avec le Chef de l’Etat demain avant leur départ.

La mission d’évaluation a également fait des recommandations à la CENI, l’organe électoral, mais aussi aux partis politiques.

