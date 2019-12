La "colère" de Halimatou Dalein : "Nos enfants meurent comme des chiots…"

CONAKRY- L’épouse de Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l’opposition guinéenne est en colère ! Hadja Halimatou Dalein Diallo qui a pris part ce jeudi 12 décembre 2019 à la marche des femmes contre l’impunité, a tenu un discours haché mais ferme à l’esplanade du stade 28 septembre. Explications.

« Mes chères sœurs, femmes de Guinée, nous sommes là aujourd’hui encore parce que nous sommes fatiguées, nous sommes endeuillées. On est fatiguée de voir nos enfants partir comme ça à moins de 20 ans. Qu’est-ce qu’ils veulent dans ce pays ? Ce pays est grave ! Ils n’entendent pas, ils ne voient pas. Mais nous marcherons jusqu’à ce que justice soit faite.

Mes chères sœurs je vous remercie pour votre détermination et votre engagement. Même si c’est deux femmes, on marchera jusqu’à ce qu’Alpha Condé nous entende parce qu’il y a une impunité qui ne dit pas son nom dans ce pays. Il y a une complicité et un silence coupable. Nos enfants meurent comme des petits chiens, nous sommes fatiguées.

Il faut que tout le monde se lève pour ne pas qu’on continue de nous tuer comme des chiots. Femmes de Guinée, vous avez votre voix à porter. Unissons-nous, marchons, et marchons Amoulanfé (…) on n’a rien, on souffre, il n’y a pas d’eau, il n’y a pas d’électricité, pourquoi nous assassiner comme ça ? Nous sommes révoltées, et vous saurez que nous sommes révoltées. Trop c’est trop ! »

Propos recueillis par Bah Aisstou

Pour Africguinee.com

