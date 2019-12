Bah Oury empêché de prendre la parole ? Le leader de l’UDD tranche…

CONAKRY- Bah Oury a t-il été empêché de prendre la parole lors des dernières manifestations organisées par le Front National pour la Défense de la Constitution ? Alors que certaines langues parlaient déjà d’une « rivalité » entre le Président de l’Union pour la Démocratie et le Développement et son ancien leader Cellou Dalein Diallo, Bah Oury vient d’apporter des précisions.

« On ne m’a jamais empêché de prendre la parole. Personne ne peut le faire d’ailleurs », a tranché Bah Oury qui a été joint au téléphone par un journaliste d’Africaguinee.com.

A ceux qui ont remarqué qu’il n’a pas pris la parole lors des marches qui ont précédé celle de ce mardi 10 décembre 2019, le leader de l’UDD a voulu être rassurant.

« Il y avait assez d’intervenants lors des précédents rassemblements. Et hier, Monsieur Sanoh a eu la sagesse de dire qu’il parlera seulement après moi parce que moi je ne m’étais pas exprimé », a indiqué Bah Oury qui préfère désormais orienter son combat pour une alternance démocratique et mettre de côté les querelles qui pourraient y avoir entre lui et d’autres acteurs politiques, notamment Cellou Dalein Diallo.

Africaguinee.com