Kindia : Alsény Farinta Camara et ses coaccusés retournent en prison…

CONAKRY-Le procès des responsables de la coordination régionale du FNDC à Kindia a débuté ce mardi 10 décembre 2019.

Arrêtés le 14 novembre dernier suite à une manifestation interdite, Alseny Farinta Samara ,Amadou Saïd ly, Thierno Alpha Oumar Barry, Boubacar Diallo, Moussa Sanoh ont comparu devant la barre du TPI de Kindia. Ils sont tous poursuivis pour attroupement interdit sur la voie publique.

Après des débats houleux, le président du tribunal Mamadou Yaya Sow a renvoyé l’affaire au 19 décembre pour la délibération. Mais tous les prévenus ont été retournés en prison. La défense parle d’un dossier vide et demande la relaxe de ses clients.

« Nous nous sommes relayés à la barre du tribunal pour démontrer que dans cette affaire, il n'y a pas d'infraction. Nos clients n'ont ni tenté, ni commis ces infractions. Nous avons demandé la relaxe mais le parquet de son côté a demandé six mois d'emprisonnement dont trois fermes. On ne peut pas arrêter aujourd'hui un guinéen pour avoir exprimé sa volonté d'autant plus que d'autres le font des fois sans autorisation. Nous sommes en matière de flagrant délit. La procédure n'a pas été respectée et malheureusement le tribunal a mis le dossier en délibéré pour une semaine. C’est ce qui nous surprend, mais c'est une façon de faire souffrir encore nos clients », a dénonce maître Salifou Béavogui.

Dossier à suivre…

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com