Sanoh confie: "Ce que nous avons dit aux Présidents Jonathan et Soglo..."

CONAKRY-Le Coordinateur National du Front pour la Défense de la Constitution a révélé le contenu du message qu’il a livré cet après-midi aux présidents Goodluck Jonathan et Nicéphore Soglo, en séjour de cinq jours à Conakry, pour évaluer préparatifs des élections législatives.

Abdourahmane Sanoh qui s’est prêté à nos questions à sa sortie d’audience a également exprimé les attentes du FNDC vis-à-vis de ces deux anciens chefs d’Etat.

« Nous avons échangé du contexte des législatives mais aussi du contexte sociopolitique de façon générale de la Guinée notamment le sujet brûlant de la nouvelle constitution qui permettrait au président de la République d’être en poste à vie. Nous attendons d’eux ainsi que de tous les amis de la Guinée, qu’ils s’impliquent davantage pour que monsieur Alpha Condé ne conduise pas le pays vers le chao.

On leur a parlé des arrestations abusives, des assassinats que nous avons enregistrés un peu partout, des blessés et des risques que la situation actuelle de la Guinée comporte pour la sous-région. On leur a demandé de s’impliquer davantage au-delà des élections législatives pour éviter que monsieur Alpha Condé ne conduise le pays vers le chao (…) nous avons parfaitement confiance en eux », a confié le coordinateur national du FNDC.

La mission internationale d’évaluation des préparatifs des élections législatives, conduite par ces deux anciens chefs d’Etat de la sous-région opposé par ailleurs au troisième mandat, poursuivra ses prises de contact jusqu’au 13 décembre. Elle rencontrera les partis politiques de l’opposition et de la mouvance présidentielle mais également la CENI.

A suivre…

BAH Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113