Istanbul : Quand Alpha Condé tend la main à la BID…

ISTANBUL- Après Bamako où il a pris part ce samedi à un sommet des Chefs d’Etat de l’OMVS, Alpha Condé le président guinéen s’est envolé pour la Turquie. Le Chef de l’Etat a pris part ce dimanche 08 décembre à la cérémonie d’ouverture d’une conférence de l’OCI (Organisation de la Coopération Islamique) sur les investissements publics et privés à Istanbul, a appris Africaguinee.com.

Alpha Condé qui était là sur invitation de Recep Tayyip Erdoğan, a saisi cette occasion pour plaider auprès de la BID l’augmentation de l’enveloppe de financement en faveur de la Guinée.

« Depuis son adhésion à la Banque Islamique de Développement en 1976, la Guinée a bénéficié d’un financement global de vingt milliards vingt-trois millions de dollars Us. Je profite de l’occasion pour solliciter l’augmentation de l’engagement financier en faveur de mon pays afin que nous puissions profiter pleinement des produits et services de la Banque islamique de Développement », a sollicité Alpha Condé.

Le but de cette Conférence est de fournir une plateforme pour que les décideurs publics et privés de l'OCI puissent se retrouver entre eux et travailler avec les décideurs aux niveaux national et régional pour partager leurs idées sur les moyens d'améliorer le climat commercial et créer des opportunités pour les dirigeants des entreprises. Le chef de l’Etat était accompagné des hommes d’affaires guinéens.

« Mon pays a bénéficié d’un appui considérable de la Banque Islamique de Développement pour accompagner la mise en œuvre de plan national de développement économique et social (PNDES) élaboré par mon gouvernement en 2016. De nombreux projets issus de ce plan ont été financés notamment : la construction des routes, la réhabilitation et l’extension du réseau électrique de Conakry, le développement des chaînes de valeurs agricoles, la construction et l’équipement de l’hôpital national de Donka, etc », a-t-il rappelé.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

