Kindia: Clôture de la caravane Citoyenne de la jeunesse...

KINDIA-Placée sous le thème « les jeunes volontaires de Guinée au service des communautés pour le développement, la consolidation de la paix et de l'unité nationale », la caravane nationale citoyenne de la jeunesse a été clôturée ce samedi 07 décembre à Kindia sur une note de satisfaction.

Cette cérémonie qui a eu lieu dans l'enceinte de l'ENI a été présidée par le ministre de la jeunesse et de l'emploi jeunes Mouctar Diallo. Dans son discours, il a rappelé les objectifs de cette caravane.

« Le gouvernement à travers le ministère de la jeunesse et de l'emploi jeunes a confié cette activité à l'agence nationale de volontariat jeunes. Nous mettrons tout en œuvre pour renforcer cette belle dynamique citoyenne qui mobilise les jeunes leaders issus des mouvements associatifs de structures diverses venues des quatre coins de la Guinée pour faire le tour du pays avec comme objectif de favoriser le vivre ensemble, l'inter-culturalité entre les guinéens. On a mis ensemble des jeunes guinéens venus de toutes les ethnies et communautés dans le même véhicule pour sillonner toute la Guinée durant les semaines. Cela permet à chacun de connaître l'autre », a expliqué le ministre Mouctar Diallo.

Selon lui, chacun des jeunes des différentes régions de notre pays doivent se découvrir. « A chaque communauté de découvrir l'autre communauté de prendre des spécificités positives de cette communauté, de comprendre que tout ce qui est dit en terme de clichés ne sont en réalité que les préjugés », a-t-il lancé

De son côté, le directeur adjoint de l'ANVJ Maka Baldé a rappelé que la caravane a sillonné les 8 régions administratives du pays depuis le 23 novembre. « Pendant ce périple, nous avons sensibilisé les populations par rapport à la cohésion sociale, l'unité nationale, la citoyenneté, le bon vivre ensemble, la protection de l'environnement et l'esprit de volontariat », a déclaré M. Baldé.

Il a annoncé que l’année prochaine, les activités seront élargies. « Si vous voyez que ce projet a été réalisé, c'est grâce à l'agence nationale de volontariat jeunesses qui a pris son bâton de pèlerin qui a recruté des caravaniers dans toutes les régions. Pendant cette tournée, les populations ont adhéré à cette initiative .Donc aujourd'hui à Kindia nous clôturons cette caravane dans la plus grande satisfaction », a t il souligné.

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com

