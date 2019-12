Cellou Dalein : "Pourquoi j’ai décidé de retourner à la table de dialogue…"

CONAKRY-Cible de nombreuses critiques depuis son retour à la table du dialogue après une vingtaine de morts à Conakry, Cellou Dalein Diallo s’est justifié ce samedi 7 décembre 2019.

Le Président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a tenu à rassurer ses militants quant au bien-fondé de sa décision. Selon lui, ce dialogue est différent de celui qui avait été dirigé par le ministre Bouréma Condé. Car dit-il, il connaitra la participation des plusieurs diplomatiques accrédités en République de Guinée. Mieux, à l’arrivée il est censé permettre à l’UFDG d’obtenir ce qui lui revenait de droit depuis les élections locales. A savoir l’installation des chefs de quartiers et de districts.

« Je sais que beaucoup s’interrogent pourquoi l’UFDG est à un dialogue du comité de suivi. Vous savez l’UFDG c’est la démocratie et la transparence. Beaucoup des gens s’interrogent et ne comprennent pas parce que tous les dialogues auxquels on a participé n’ont pas donné des résultats parce que les résolutions et les décisions qui ont été prises n’ont pas été appliquées. Le combat qu’on a mené, pour obtenir l’organisation des élections locales, pour obtenir que les chefs de quartiers ne soient pas nommés à la discrétion des autorités mais qu’on tienne compte de la sensibilité des habitants de chaque district et de chaque quartier, sensibilité exprimée lors des élections locales, la présidence de la République a diffusé un communiqué pour demander la reprise dialogue pour définir le calendrier et les modalités d’installation des chefs de quartiers et de la mise en place des conseils régionaux. Parce que normalement au terme de la loi sur les collectivités du code électorale, les régions devraient être gérées par des conseils régionaux. Bien entendu on devrait faire dès après les élections locales, ils n’ont pas voulu le faire. Maintenant par l’intermédiaire des partenaires techniques et financiers et à travers ce communiqué, le gouvernement dit qu’on va mettre les chefs des quartiers et les conseils régionaux. C’est pourquoi il y a ce cadre de dialogue. Ce n’est plus le dialogue qui avait eu lieu au niveau du ministère de l’administration du territoire sous la présidence de monsieur Bouréma Condé.

On va faire ce dialogue avec la participation des Ambassadeurs des France, des Etats-Unis, de l’Union Européenne, des Nations-Unies et de la CEDEAO pour voir comment on va finaliser les élections locales. Donc nous avons dit qu’il faut aller pour ne pas qu’ils disent demain c’est nous qui avons refusé d’installer les chefs de quartiers. On ne sait pas s’ils sont de bonne foi mais lorsqu’il faut aller prendre le bénéfice d’un combat qu’on a mené des années pour que les quartiers et les districts qu’on a gagné qu’on puisse désigner les chefs des quartiers et les districts, nous avons dit nous allons répondre », a expliqué Cellou Dalein Diallo tout en affirmant que le sujet lié au projet de la nouvelle constitution n’est pas inscrit dans le programme.

« Je vais vous rassurer d’une chose, on ne parle pas là-bas de constitution. La constitution nous l’empêchons dans la rue et c’est pourquoi je vous ai invité à sortir massivement le mardi. Ce qui est inscrit au dialogue, c'est deux choses : quand et comment on met en place les chefs de quartier conformément au code des collectivités et avec quel calendrier on installe les conseils régionaux conformément au code des collectivités. L'autre point à l’ordre du jour, c'est comment se prépare les élections législatives », a martelé le leader de l’UFDG.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00244) 666 134 023