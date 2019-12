Mamadouba Bangoura, maire de Kindia: "Si le procureur reçoit une plainte contre moi..."

KINDIA-Porté à la tête de la mairie de la commune urbaine de Kindia dans des circonstances controversées, Mamadouba Bangoura continue de surprendre.

Visé par une plainte pour « abus de pouvoir » de l’antenne locale du FNDC, M. Bangoura semble penser que sa fonction l’exempte de toute poursuite judicaire.

L’édile de la municipalité de la cité Manga Kindy se croit être non justiciable, en quelque sorte. C’est du moins ce qu’il a laissé croire quand la question lui a été posée concernant la plainte du front national pour la défense de la Constitution.

« C'est une ironie. On ne porte pas plainte contre le maire qui a été légitimement élu. Ceux qui ont porté plainte contre moi sont malades. Ils sont sérieusement malades. On ne peut pas porter plainte contre le pouvoir. On ne peut pas porter plainte contre un maire qui a été légitimement élu. On n’accepte pas la pagaille à Kindia. La population dit qu'il n'y a pas de marches. Un point, un trait! », proclame-t-il dans un ton autoritaire.

Le locataire de la mairie de Kindia Elhadj Mamadouba Bangoura a dit à qui veut l’entendre qu’il ne répondra pas à la plainte du FNDC. « Je ne vais pas répondre à cette plainte. Je ne réponds pas à un mercenaire. Ils n'ont qu'à aller là où ils veulent. Si le procureur reçoit la plainte, cela n'engage que lui. Je n'ai commis aucun délit », a-t-il averti, réitérant qu’il est favorable à une nouvelle Constitution.

A suivre…

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 657 522 602