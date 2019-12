Paris (France), 6 décembre 2019 – Lors de l’African Investments Forum & Awards (AIFA) 2019 qui s’est déroulé le mercredi 4 décembre, la Société Minière de Boké (SMB), représenté par son directeur général adjoint M. Ismaël Diakité, a remporté le prix du « Meilleur Projet Minier ». Le track-record de la SMB dans l’exploitation de la bauxite, la priorité donnée à la politique RSE et aux relations communautaires, sa récente victoire dans l’appel d’offres des gisements de minerai de fer des blocs I et II de Simandou ont été les principaux éléments qui ont convaincu le jury.

Organisé par Leaders League, l’AIFA est une journée d’affaires consacrée au continent africain avec différents panels portant essentiellement sur les secteurs de l’énergie, de la finance et des infrastructures. Près de 700 personnes étaient rassemblées au Pavillon d’Armenonville pour écouter environ 90 intervenants parmi lesquels Jean-Luc Konan, PDG du Groupe Cofina ; William Nkontchou, directeur général d’Emerging Capital Partners (ECP) ; Marc Alberola, CEO d’Eranove ; Bernard Kouassi N’Guessan, CEO de Ciprel ; Ibrahima Diouf, directeur général d’Ecobank International. Durant cette journée, une dizaine de prix ont été remis récompensant des entreprises dans différents secteurs pour leurs performances opérationnelles et financières.

Intervenant dans le panel “Global Energy Outlook : beyond geo-political and geo-economic factors”, Ismaël Diakité est revenu sur les enjeux énergétiques pour le secteur minier africain, dont les besoins sont évalués à 23 000 MW d’ici 2020 par la Banque mondiale. Ismael Diakite a présenté ainsi les difficultés pour l’industrie minière d’avoir accès à une énergie fiable et compétitive, tout en rappelant les initiatives engagées pour investir dans les énergies renouvelables en zones minières.

« Ce prix du « Meilleur Projet Minier » est la reconnaissance de l’approche innovante de la SMB combinant efficacité opérationnelle et priorité donnée à la RSE et aux relations communautaires, déclare Ismaël Diakité, Directeur Général Adjoint de la SMB. L’approvisionnement en énergie propre tout comme l’apport économique que nous pouvons faire aux communautés des zones minières en leur facilitant l’accès à l’énergie sont des enjeux stratégiques pour nous dont j’étais ravi de débattre à AIFA ».

À propos de la SMB

Fondé en 2014, le Consortium SMB-Winning regroupe quatre partenaires mondiaux dans les domaines de l’extraction, de la production et du transport de bauxite : le singapourien Winning Shipping Ltd, armateur asiatique de premier plan ; UMS, une société de transport et de logistique présente en Guinée depuis plus de 20 ans ; Shandong Weiqiao, une société chinoise leader dans la production d’aluminium ; et Yantaï Port Group. L’État de Guinée, partenaire et membre du Consortium, est actionnaire à hauteur de 10%.

Depuis sa création, SMB-Winning a investi plus de 1,5 milliard de dollars US dans ses activités extractives dans la région de Boké. Le consortium, qui emploie directement plus de 9000 personnes a également construit et gère deux terminaux fluviaux.