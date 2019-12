La Fondation SMB-Winning distribue des cadeaux aux élèves de l’école primaire de Tombo

La Fondation SMB-Winning a procédé vendredi 29 novembre à une distribution de cadeaux à l’école primaire de Tombo. Accueillis par le directeur de l’école, M. Souleymane Keita, et son adjoint, M. Mohamed Sy, les équipes de la Fondation SMB-Winning était représentée par Mme. Binta Diallo, assistante aux affaires publiques, et M. Sékou Keita, responsable administratif.

Après un échange avec les enfants, les représentants de la Fondation ont procédé à la distribution d’une cinquantaine de jouets. La Fondation SMB-Winning mène de nombreuses actions dans le champ social et la jeunesse, notamment en soutenant un programme sur le format sport-étude pour des jeunes filles issues de milieux défavorisés dans le cadre du projet « Foot for Change ».

« Je suis très heureux que nos élèves se soient vus offrir tous ces beaux cadeaux par la Fondation, déclare le directeur de l’école, M. Souleymane Keita. L’engagement de la Fondation pour la jeunesse guinéenne est un signe que son activité en Guinée dépasse le simple cadre économique pour réellement au développement social du pays ».

Pour M. Sékou Keita, responsable administratif : « La Fondation SMB est engagée depuis toujours au côté de la jeunesse guinéenne. Nous sommes très contents d’avoir pu distribuer ces cadeaux dans une école publique de notre quartier et espérons que les enfants profiteront bien de ces nouveaux jouets ».

À propos de la Fondation SMB-Winning

Depuis sa création en 2016, la Fondation SMB-Winning s’est donné pour mission de promouvoir et de soutenir les projets culturels guinéens. Donner un rôle majeur à la culture en Guinée, c’est participer activement au développement local et communautaire, en initiant et promouvant des actions d’entraide et de solidarité. Au fil du temps, la Fondation a élargi son champ d’action en intervenant également dans les domaines de l’éducation et de la santé. Persuadé que le sport constitue à la fois un facteur de bonne santé et d’intégration sociale, la Fondation SMB-Winning est aussi partenaire du Wakriya Athletic Club (WAC) de Boké.

La Fondation SMB-Winning est le principal soutien financier du projet « Foot for Change ». Elle joue également un rôle important de soutien à la poursuite d’études et d’intégration professionnelle des jeunes filles membres du programme.