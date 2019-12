Faya Millimono se lâche : « L’UFDG, l’UFR et le RPG sont autant responsables de cette descente aux enfers… »

CONAKRY- Dr Faya Millimono vient de porter de graves accusations contre certains de ses pairs de l’opposition. Le leader du Bloc Libéral a accusé l’UFDG de Cellou Dalein et l’UFR de Sidya Touré d’être en partie responsable de la descente aux enfers de la Guinée.

S’exprimant au sujet du retour au Parlement des députés issus des rangs de l’opposition, Dr Faya n’a pas mâché ses mots.

« Le RPG, l’UFDG et l’UFR sont autant responsables de cette descente aux enfers de notre pays. Cette Assemblée ne nous représente plus. Elle est anticonstitutionnelle, c’est une manière de bâcler la constitution juste pour dire il y a l’UFDG et l’UFR pour montrer un peu plus de sérieux, ne pas dire d’un côté qu’on protège la constitution quand il s’agit du FNDC et de l’autre secouer la même constitution en allant siéger dans des institutions qui n’ont aucune légitimité et qui sont clairement une façon de banaliser cette constitution », a dénoncé Dr Faya Millimono qui avait organisé une grève de la faim pour dénoncer le retour des députés au Parlement après l’expiration de leur mandat.

Le Président du BL a également expliqué comment le FNDC (Front National pour la Défense de la Constitution) compte éviter le « piège » qui lui est tendu par le pouvoir d’Alpha Condé.

« La classe politique doit savoir ce qu’elle veut pour la Guinée. L’une des questions à se poser c’est qu’est-ce qui est plus important entre le fait de se battre pour préserver la démocratie et l’Etat de droit et le fait d’être à l’Assemblée ? Pour l’instant, que ce soit le FNDC, que ce soit la classe politique, nous sommes bien conscients que le pouvoir est en train d’utiliser plusieurs scénarios et l’un des scénarios c’est de faire un référendum pour changer la constitution et aller vers un 3ème mandat. Un autre scénario qui est sur la table c’est de procéder à un changement constitutionnel par la voie parlementaire. On peut faire une modification majeure de la constitution en obtenant une majorité qualifiée et donc nous voyons comment le recensement est en train d’être fait, c’est loin d’être un recensement, on veut simplement donner l’impression que quelque chose a eu lieu. Ce qui sortira de ce processus sera encore plus corrompu que ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd’hui. Face à tout cela, le FNDC a une position claire à prendre, empêcher ce processus corrompu de poursuivre son chemin et se battre contre toute modification constitutionnelle dans notre pays. Si on ne lie les deux, on fait preuve de manque de vision », a expliqué Dr Faya Lansana Milimono avant de revenir sur ce qu’il qualifie des ‘’pièges’’.

« Nous voyons le piège. Quel que soit le scénario sur la table, nous sommes conscient des dangers et nous ne nous tromperons pas. Nous savons que le pouvoir du Pr Alpha Condé est en train de tuer la démocratie et l’Etat de droit dans notre pays, nous ne devons pas l’aider sur quelconque façon », a-t-il ajouté.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00244) 666 134 023