UBA Guinée lance la version whatsapp de LEO, le banquier virtuel

Après avoir révolutionné le secteur bancaire Guinéen avec le lancement de LEO sur Facebook, UBA Guinée lance sa solution de chat Banking sur l’application Whatsapp. Elle offre les mêmes services que sa version sur Facebook Messenger à savoir :

· Ouvrir de nouveaux comptes,

· Vérifier les soldes

· Acheter des crédits de communication

· Envoyer de l’argent

· Et plein de nombreuses transactions bancaires

LEO sur whatsapp est disponible à travers le numéro +224 669 919 999 que les utilisateurs devront enregistrer dans leur liste de contacts, pour pouvoir communiquer avec lui de façon instantanée et bénéficier de son support 24h/24.

Pour rappel, la Banque UBA a depuis deux ans, mis à la disposition de sa clientèle, la version Facebook de LEO disponible via le lien https://m.me/ubachatbanking. Ce lancement lui a valu le prix de la meilleure banque numérique de l’Afrique (Euromoney Awards).

Fidèle à sa politique de digitaliser le service bancaire en Afrique, United Bank For Africa continuera d’offrir de nouvelles solutions bancaires pour la satisfaction de sa clientèle.

A propos de United Bank For Africa

United Bank for Africa est l’une des principales banques africaines avec des opérations dans 20 pays africains et une présence dans les centres financiers mondiaux : New York, Londres et Paris. La vision du Groupe UBA est celle d’être l’institution incontestée de services financiers en Afrique, un modèle pour les entreprises africaines en créant une valeur supérieure pour toutes ses parties prenantes, en respectant les normes professionnelles et éthiques les plus élevées et en construisant une institution pérenne.

Africa’s Global Bank