Tête-à-tête ministre Diané-Nosiviwe Mapisa : la lutte anti terrorisme et la coopération militaire au menu

En marge de la visite officielle du président sud-africain, Cyril Ramaphosa en Guinée, les ministres de la Défense guinéen, sud-africain ont eu ce mercredi 4 décembre à Conakry des discussions fructueuses portant sur les possibilités de raffermissement de la coopération sécuritaire et militaire entre la Guinée et l’Afrique du Sud.

La menace terroriste étant un phénomène qui est devenu une préoccupation sécuritaire mondiale, a été aussi l’un des axes de ces échanges entre le ministre d’Etat chargé des Affaires Présidentielles, ministre de la Défense Nationale, Dr Mohamed Diané et son homologue d’Afrique du Sud, Mme. Nosiviwe Mapisa-Nqakula.

« Au cours de cet entretien, nous avons échangé autour des questions en lien avec la sécurité dans nos pays respectifs et surtout sur le continent. Nous avons aussi évoqué les possibilités de renforcement des relations entre la Guinée et l’Afrique du Sud dans le domaine de la sécurité et de la défense. Surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui est devenu aujourd’hui une menace à la sécurité mondiale. La Guinée intervient au Mali sous la bannière de la MINUSMA dans le cadre du maintien de la paix. Et l’Afrique du Sud ayant une certaine expertise avérée dans le cadre de la formation des agents pour les opérations de maintien de la paix, nous avons discuté de tous ces aspects… », a en substance déclaré à la presse le ministre de la Défense Nationale Dr Mohamed Diané au sortir de la rencontre.

Quant à son homologue sud-africaine, Mme. Nosiviwe Mapisa-Nqakula, elle a mis l’accent sur le renforcement des échanges d’informations entre son pays et la Guinée dans le cadre de la mutualisation des efforts contre le terrorisme.

Faut-il souligner que cette rencontre entre les ministres de la Défense des deux pays a permis la mise en place d’un cadre de concertation afin d'élaborer un projet d'accord de partenariat entre l'Afrique du Sud et la Guinée dans le domaine militaire.

Par ailleurs, il est important de rappeler que beaucoup de combattants sud-africains ont vécu en Guinée pendant la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud.

Africaguinee.com