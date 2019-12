CONAKRY-La Fondation SMB-Winning a fait ce mardi 3 décembre 2019 un don de kits scolaires aux filles de l’académie « Foot Elite ». La remise officielle de ce don composé essentiellement de cahiers, de stylos et des craies a eu lieu à l’annexe du stade du 28 septembre de Conakry.

Les bénéficiaires sont des jeunes filles dont l’âge varie entre 13 et 23 ans, qui sont toutes prises en charge par la Fondation SMB-Winning à travers le projet « Foot For Change ».

Après une année d’activités sur le terrain, les responsables du Consortium SMB-Winning se disent satisfaits de l’évolution du projet ‘’Foot For Change’’. A la fin de cette cérémonie de remise des kits scolaires, l’Assistante exécutive aux affaires publiques au sein du Consortium SMB Winning a affirmé que le projet est sur la bonne voie. Selon elle, grâce à cette évolution, la SMB n’exclut pas de continuer ce projet au-delà de la période prévue.

« Nous sommes très satisfaits des résultats de la première année et nous continuons pour la deuxième année. Comme l’avait promis la Fondation SMB-Winning, on participe à la scolarité des filles, que ce soit en payant les frais de scolarité mais aussi en assurant tout ce qui est fournitures durant l’année scolaire. Honnêtement les résultats sont très encourageants et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour continuer ce projet au-delà des 2 ans qui sont prévus. Mais on aura la confirmation à la fin de cette année », a laissé entendre Binta Diallo.

Le Coordinateur du projet ‘’Foot for Change’’ a annoncé le recrutement de 10 autres jeunes filles pour compléter le nombre de filles scolarisées à 50 au lieu de 40 comme c’était le cas l’année dernière.

« Cette année nous avons jugé nécessaire de monter la barre un peu plus haut en montant à 50 filles scolarisées et en ouvrant la possibilité à 10 filles pour les filières professionnelles et alphabétisations, c’est-à-dire des filles non scolarisées. Aujourd’hui nous venons d’assister à une cérémonie de remise de kits scolaires. En ce qui concerne les résultats de l’année dernière, globalement en Guinée les résultats tournaient autour de 30% et nous sur les 50 filles qu’on avait à l’école on a eu un score modeste de 32% et au niveau du brevet nous avions eu un résultat très satisfaisant avec 60% comme taux de réussite », a annoncé Aliou Dalein Baldé, Chef du projet à la fondation ‘’AIW’’ avant d’ajouter que la SMB a déjà payé les 50% des frais de scolarité de ces jeunes footballeuses.

« A l’heure où je vous parle, nous avons déjà payé 50% des frais de scolarité de 50 filles et nous avons les fournitures scolaires que nous venons de distribuer, ce qui équivaut à plus de 58 333 500 fg. Au mois de janvier nous allons aussi payer les 51 millions qui restent pour les frais de scolarité de ces filles », a-t-il ajouté.

Dianka Kouyaté, élève en 12ème année est l’une des bénéficiaires. Avant de remercier le Consortium SMB Winning pour ce geste, cette jeune footballeuse affirme que cette société minière les comble de joie et de bonheur.

« C’est une joie immense pour moi de recevoir un tel cadeau. La SMB nous rapporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur parce que non seulement le football est une priorité pour nous mais le soutien que la SMB nous apporte sur le côté de la scolarité est avantageux pour nous. Ces kits me comblent, je suis très contente de recevoir ces kits et je remercie infiniment la SMB », s’est réjouie cette élève avant faire une promesse à la SMB.

« Je promets à la SMB d’être à la hauteur de ses attentes, de faire ce qu’ils veulent réellement. Nous allons jouer au foot comme ils le souhaitent pour ressortir le côté féminin du cuir rond, et en même temps continuer les études. Nous allons faire en sorte d’obtenir de meilleures notes. Pour cette année, je promets d’être parmi les cinq premiers de ma classe comme l’année dernière », a t-elle promis.

Oumou Hawa Sow est mère de l’une de ces bénéficiaires. Elle soutient que depuis que sa fille a intégré le projet ‘’Foot For Change’’, il y a eu un changement positif au niveau de sa formation et de son comportement.

« Je suis très contente du Consortium SMB-Winning et je prie Dieu pour que ce projet aille de l’avant. J’invite ces filles à redoubler d’efforts pour continuer à bosser dans le sérieux. Personnellement, depuis que ma fille a intégré ce projet, j’ai constaté beaucoup d’amélioration sur son niveau parce que maintenant elle étudie bien et elle joue bien au ballon. Actuellement elle n’a pas le temps pour faire autre chose. Dès qu’elle quitte l’école elle se dirige directement au stade pour les entrainements. Je remercie infiniment la SMB », a aussi témoigné cette maman.

