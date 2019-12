Conakry : ouverture d’un forum pour renforcer le climat des affaires entre la Guinée et la Tunisie

CONAKRY- Un forum sur l’investissement et le commerce se tient à Conakry depuis ce mercredi 4 décembre 2019. Ce forum qui réuni plusieurs investisseurs vise à renforcer la coopération entre la Guinée et la Tunisie. Une mission de prospection multisectorielle d’investisseurs tunisiens est présente à Conakry à cet effet.

Composée de plusieurs hommes d’affaires représentants des entreprises leaders en Tunisie, cette mission a pour but de mettre en lumière les potentialités de croissance économique entre ces deux pays.

Selon l’ONG Tunisia-Africa Business Council, cette nouvelle édition des relations Tuniso-guinéennes permettra de renforcer les relations entre Tunis et Conakry.

Pour le président du TABC, Bassem Loukil, le volume des échanges reste au-dessous des espérances.

« En fin 2018, le volume des échanges était dans l’ordre de 50 millions de dollars. Cette année nous allons probablement passer le cap des 70 millions de dollars. Mais cela est loin de nos espoirs et du potentiel qu’ont les deux pays », a expliqué Bassem Loukil.

Aux dires de ce patron tunisien, le constat est plutôt satisfaisant. Pour lui, aujourd’hui le nombre de visiteurs guinéens en Tunisie s’est développé d’une manière extraordinaire.

« L’intérêt que portent les Hommes d’Affaires guinéens et tunisiens à cette relation particulière nous a incité à organiser ce forum aujourd’hui. Pour visiter et rencontrer un plus grand nombre d’investisseurs et d’étudier des projets dans des secteurs de l’industrie et de l’Agro-Alimentaire, de la construction et surtout aussi dans le secteur de la formation professionnelle, le conseil, l’enseignement supérieur et la santé. Tout cela porte à dire que les relations sont en train de prendre un nouvel élan », s’est félicité l’investisseur tunisien.

En tant que Président d’honneur de ce Forum, Gabriel Curtis, Le Ministre guinéen des Investissements et des partenariats public et Privé, a souligné que ce partenairat a permis de fortifier les échanges entre la Guinée et la Tunisie à travers le secteur privé.

Pour le Ministre Curtis, les relations économiques entre ces deux pays ont connu des avancées notoires depuis mars 2017 grâce à l’implication de TABC dans l’ouverture d’une ligne aérienne entre Tunis et Conakry.

‘’ Je me réjouis qu’on reçoive aujourd’hui encore une délégation d’hommes d’affaires tunisiens venus non pas seulement pour explorer mais pour concrétiser cette relation qui se raffermie. Nous serons de la partie pour voir une concrétisation de l’action de TABC ainsi que les autorités guinéennes. Je félicite également l’APIP (Agence de Promotion des Investissements Privés, Ndlr) pour la mise en place de ce centre ophtalmologique et nous attendons d’ailleurs des centres qui doivent venir bientôt », a indiqué Gabriel Curtis, avant de souligner que la Guinée est un pays ouvert et qui cherche à diversifier ses partenariats particulièrement avec des pays avec lesquels il a une très longue tradition de coopération comme la Tunisie.

« Nous avons un climat des affaires qui est des plus favorables. Nous avons de l’énergie, l’agriculture, les infrastructures, les mines, la santé, l’éducation, la formation et qui sont des secteurs de collaboration qui pourraient être des plus fructueuses avec la Tunisie. C’est la troisième fois que des hommes d’affaires tunisiens arrivent. Je suis content que cette fois-ci, que nous soyons vraiment dans le concret. On va au-delà des présentations pour être vraiment des B to B afin que les deux secteurs privés puissent se parler et aboutir très rapidement à des accords gagnant-gagnant entre les deux parties’’ s’est félicité le ministre des Investissements et des partenariats publics et Privés.

`

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13