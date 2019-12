Avec le Jackpot Orange, faites plaisir à vos proches pendant ces fêtes de fin d’année!

Une générosité doublée cette année avec 2000 gagnants chaque semaine ! Jusqu’au 12 Janvier 2019 la promo récompensera la fidélité de 12.001 abonnés en offrant chaque semaine du cash de la data, et des minutes d’appels.

Pour participer, c’est simple, il suffit de recharger à partir de 5.000 GNF, quel que soit le mode de rechargement, pour tenter d’être parmi nos 2000 gagnants qui seront tirés au sort chaque semaine.

Les lots en jeu :

- 100 gagnants d’une valeur d’1 million de GNF chaque semaine,

- 1 gagnant de 10 millions de GNF chaque semaine

- 1 gagnant du jackpot de 200 millions de GNF en fin de promo

Et ce n’est pas tout, vous pourrez aussi gagner des forfaits Data et jusqu’à 1000 minutes d’appels pendant toute la période de la promo. Plus vous rechargez, plus vous multipliez vos chances de gagner !

Vous pouvez même consulter vos chances de gagner en composant *112#. Alors n’attendez plus : illuminez vos fêtes de fin d’année grâce à la générosité d’Orange. Le premier tirage aura lieu le SAMEDI 07 Décembre 2019 sur le plateau de la RTG1 à 10h et la remise se fera le Mardi 10 Décembre au même lieu.

Attention : En cas de gain, Orange ne demande aucune contre partie aux gagnants. Pour tout cas suspects contactez le service client au 6277 ou rendez-vous sur la page Facebook Orange Guinée.