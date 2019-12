Sommet International sur le partenariat digital entre l’Afrique et l'Europe : Tibou Kamara parmi les invités spéciaux du Continent

MARSEILLE- Du 03 au 05 Décembre 2019 à Marseille (France), s'ouvre la 3ème édition du sommet international EMERGING Valley sur le renforcement de la coopération digitale entre l’Afrique et l’Europe.

A cet effet, Tibou Kamara, le Ministre d’État guinéen, Conseiller Spécial du Président de la République, Ministre de l’Industrie et des PME est l'un des conférenciers autour des sujets tels que : La Tech 4 Good, le financement des startups, la Food Tech ou encore la Smart City.

Plusieurs dizaines d'incubateurs et acteurs de l'innovation de l’Union européenne et d'Afrique se rassembleront à EMERGING Valley (Marseille-France) afin de développer du business et réaliser des partages d'expérience ou établir des partenariats à travers plusieurs activités de co-création et de mise en réseau. Un total de 65 startups africaines feront le déplacement.

Et cette 3ème édition du sommet international EMERGING Valley, fera la part belle aux financements avec notamment la présence d’un acteur comme l’Agence Française de Développement et d'autres bailleurs.

Le Ministre d’État, Tibou Kamara mettra l’occasion à profit pour chasser des fonds en faveur des startups guinéennes et inciter les partenaires financiers à venir investir dans son pays qui offre desormais un cadre juridique et institutionnel favorable à l'épanouissement des affaires.