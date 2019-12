Ballon d’or attribué à Messi au détriment de Mane : Qu’en pense Salam Sow ?

CONAKRY- L’attribution du ballon d’or France Football 2019 à Leonel Messi au détriment de Sadio Mane classé 4ème derrière Ronaldo et Vandike, continue de susciter des réactions. C’est le cas de l’ancien international guinéen Salam Sow qui a été interrogé par Africaguinee.com.

L’ex golden boy encourage Sadio Mane à redoubler d’efforts, mais selon lui, quand on a affaire avec le géni argentin du FC Barcelone, on fait avec. « Quand on a affaire avec Messi, on fait avec. C’est un grand joueur, il a fait une très belle saison. Certes il n’a pas gagné la ligue des champions, mais il a fini meilleur buteur avec tout ce qu’il représente aussi. C’est très dommage certes pour Sadio, je voulais qu’il gagne le ballon d’or, mais quand on voit tout ce que Messi a fait dans sa carrière et ce qu’il est en train de faire cette saison. Moi je trouve que ça s’est fait dans une logique », a déclaré Salam Sow, interrogé par Africaguinee.com.

Sadio Mané attaquant de Liverpool était pressenti pour avoir la prestigieuse récompense individuelle dans le football. Finaliste à la Coupe d’Afrique des Nations, vainqueur de la ligue des champions et de la super-coupe d’Europe, Sadio Mane n’a terminé qu’à la quatrième place. Un scandale, selon de nombreux analystes du football qui pensent la star de Liverpool auraient mérité un meilleur classement.

Conseillant Sadio Mane à redoubler d’efforts, Salam Sow rappelle que c’est le même Messi qui a empêché Droga et Eto d’avoir le ballon d’or.

« Maintenant c’est à Sadio Mané de redoubler d’efforts, faire un peu plus cette saison pour pouvoir gagner le ballon d’or. Mais dès qu’il s’agit de Messi, moi je m‘incline devant le talent de ce monsieur. L’équipe de France avait gagné la coupe du monde, mais parmi eux, personne n’avait gagné le ballon d’or. Sadio ne démérite pas, certes nous sommes des africains, mais il faut respecter le talent des autres aussi. C’est le même Messi qui a empêché Etoo et Drogba d’avoir le Ballon d’or », a déclaré Salam Sow.



