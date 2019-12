Le Consortium SMB-Winning a atteint un taux optimal d’utilisation de sa flotte de camions

Conakry, le 2 décembre 2019 – Le Consortium SMB-Winning, a annoncé avoir désormais atteint un taux optimal d’utilisation de la flotte de camions dans le cadre du transport de la bauxite extraite dans la région de Boké.

Le Consortium a démarré ses opérations d’exploitation minière en 2015, et a confié le transport de minerai aux entreprises guinéennes dans une très large mesure.

Aujourd’hui, 20 entreprises guinéennes prestataires et près de 1600 camions enregistrés participent au transport du minerai.

Depuis janvier 2018, les transporteurs guinéens assurent 64% du transport de la bauxite produite par le Consortium, soit plus de 20 millions de tonnes par an.

Ayant atteint son rythme de croisière en termes de production et d’exportation, l’heure est à la consolidation des moyens logistiques, en vue d’anticiper la mise en service du train en 2022.

Pour ce faire, le Consortium contribuera à la réduction et à la modernisation de la flotte des entreprises guinéennes prestataires, avec le système du « travaillé – payé », forme de crédit à taux 0, qui permet aux sous-traitants nationaux de se voir confier des camions neufs ou de moins de deux ans.

A date 35 camions ont été remis au transporteurs Guinéens sur ce principe. Une distribution de 75 camions est en cours.

Pour Fadi Wazni, Président du Conseil d’Administration de la SMB : « Le Consortium doit assurer la rentabilité du transport des sous-traitants - en ne contractant plus que nécessaire et en prenant en compte la mise en service du transport par train - et contribuer au développement local, à travers des programmes de soutien à la modernisation et la rationalisation de la flotte des transporteurs nationaux ».

À propos du Consortium SMB-Winning

Fondé en 2014, le Consortium SMB-Winning regroupe quatre partenaires mondiaux dans les domaines de l’extraction, de la production et du transport de bauxite : le singapourien Winning Shipping Ltd, armateur asiatique de premier plan ; UMS, une société de transport et de logistique présente en Guinée depuis plus de 20 ans ; Shandong Weiqiao, une société chinoise leader dans la production d’aluminium ; et le groupe Yantaï Port.

Depuis sa création, SMB-Winning a investi plus de 1,5 milliard de dollars US dans ses activités extractives dans la région de Boké. Le Consortium, qui emploie directement plus de 9000 personnes a également construit et gère deux terminaux fluviaux.