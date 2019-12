Prix AllAfrica Leadership Féminin 2019 : Plusieurs femmes africaines distinguées…

CONAKRY-Quatre femmes leaders africaines ont reçu le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2019 ce jeudi 28 novembre 2019. Ce prix a été décerné par le Groupe AllAfrica dans leur domaine, pour consacrer leur professionnalisme, leur volonté et leur engagement. Une guinéenne, une sénégalaise, une ivoirienne et une marocaine ont été les lauréates de cette 5ème édition organisée dans la capitale guinéenne sous le leadership de la première dame Hadja DjénèKaba Condé.

L’objectif du prix AllAfrica Leadership Féminin est d'honorer les femmes africaines leaders dans leur domaine, mais également susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du continent. Avant d’inviter les jeunes filles et les femmes de Guinée de redoubler d’efforts en s’inspirant du parcours des modèles de réussites pour avancer dans leurs projets, Madame la première dame de la République de Guinée qui était l’invitée de marque de cette cérémonie de distinction a félicité et encouragé les lauréates de cette édition de Conakry.

« Je profite de cette occasion pour féliciter les lauréates de cette édition. Elles se sont distinguées dans leur domaine d’activité. J’invite ainsi les jeunes filles de la Guinée et les femmes entrepreneurs, surtout les startups dirigées par la gente féminine à bien s’inspirer de leur parcours pour s’ouvrir le chemin de la réussite », a invité Hadja Djénè Kaba Condé.

Même étant considérées comme un maillon essentiel dans la chaine de production et la recherche de revenu en Guinée, les femmes entrepreneures n’ont généralement pas accès aux sources de financement. Très souvent, elles sont aussi les plus touchées par la pauvreté. C’est pourquoi la première dame de la République de Guinée plaide pour l’accompagnement de cette couche.

« Nous invitons ainsi les banques, le secteur de la micro finance et les services financiers via la téléphonie mobile qui sont les principaux vecteurs de l’inclusion financière à opérer une discrimination positive en faveur des femmes. Cette nouvelle donne leur permettra d’exploiter pleinement leur potentiel et mieux contribuer à la croissance et à l’émergence de nos pays », a plaidé Hadja Djénè Kaba Condé.

Dans son discours, la Directrice Régionale du Groupe AllAfrica Global Media, Afrique Francophone a quant à elle expliqué que le prix AllAfrica Leadership Féminin a été institué afin d'honorer les femmes africaines leaders dans leur domaine, mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du continent.

« Notre conviction est que l’émergence de notre continent ne peut se faire sans un leadership affirmé de nos femmes, l’accès à l’éducation pour nos filles, dans un environnement qui garantisse une égalité de sexes, de chance réelle effective à tous les niveaux et une inclusion financière des femmes. C’est bien cela le but que nous nous fixons, à l’instar de la communauté internationale comme un idéal de société », a expliqué Mariama Ba SY.

Les lauréates de la 5ème édition 2019 à Conakry sont : Prix Bonne Gouvernance AllAfrica Leadership Féminin: Mme Malado Kaba (Guinée), Prix Agrobusiness AllAfrica Leadership Féminin : Mme DIACK Anta Ngom (Sénégal), Prix Développement Economique et Social AllAfrica Leadership Féminin : Mme Rhita Zniber (Maroc), Prix des Nouvelles Technologies et Entreprenariat AllAfrica Leadership Féminin : Mme Amie Kouamé (Côte d’Ivoire).

Avant de se réjouir de sa distinction, l’ex ministre guinéen de l’économie et des finances madame Malado Kaba a expliqué que ce prix va renforcer sa conviction et lui permettra d’aller plus loin dans son combat.

« Je suis très honorée par ce prix qui prix renforce ma conviction que le chemin que j’ai choisi est certes parfois difficile mais que surtout, c’est le bon chemin et qu’ensemble nous pouvons faire mieux, autrement et aller plus loin », a laissé entendre madame Malado Kaba.

En plus de ces distinctions, un Prix Spécial Plan International a été aussi décerné à la jeune activiste Mlle Aïssatou Baldé, engagée dans la promotion de la jeune fille et la femme guinéenne à travers le Digital.

« Aujourd’hui tout ce que j’ai, je le dois à mes parents particulièrement à mon père, un homme handicapé qui m’a montré que pas parce qu’il est handicapé qu’il devait rester à la maison ou mendier. Il m’a montré qu’on devait se battre pour réussir dans la vie et sur tout aider les autres », a aussi laissé entendre cette jeune entrepreneure guinéenne.

Dans la dynamique d'innovation, l'édition 2019 d’AllAfrica Leadership Féminin a également organisé une séance de discussions intitulées''Elles Inspirent'' à l’intention des Femmes Leaders dans l'Entreprenariat. L’inclusion financière et l’entreprenariat étaient les deux principaux sujets des discussions. Des filles âgées de 16 à 20 ans qui ont participé à ces échanges ont amélioré leurs notions sur le développement économique et sur plusieurs autres compétences diverses en vue de les orienter et de les inspirer dans leurs projets d'avenir.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00244) 666 134 023