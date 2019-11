Kankan : la caravane nationale de la jeunesse sensibilise les citoyens

KANKAN- Une cinquantaine de jeunes caravaniers venus de Conakry sous la direction du ministère de la jeunesse et de l’emploi jeune était ce vendredi 29 novembre dans la ville de Kankan. Porteurs de messages de paix, de cohésion et d’unité, la caravane nationale citoyenne de la jeunesse a conféré à la maison des jeunes de Kankan avec les citoyens du Nabaya sur des thèmes liés à la citoyenneté, la protection de l'Environnement et la consolidation de la paix.

Pour démarrer ladite cérémonie, l'hymne national a été chanté par tous les participants tandis que les caravaniers brandissaient les couleurs du drapeau national. Cette rencontre s’est tenue en présence des autorités préfectorales et régionales.

« Les jeunes volontaires de Guinée au service des communautés pour le développement, la consolidation de la paix et de l'unité nationale », est le thème de l’édition de cette année.

« La caravane citoyenne a pour objectif de parler de la citoyenneté, de l'unité nationale, la cohésion sociale, du vivre ensemble, de l'inter-culturalité et de la culture de volontariat », a déclaré Yomba Sanoh Directeur national de l'agence nationale des jeunes volontaires (ANJV).

La spécificité de cette deuxième édition est liée au choix des jeunes issus des 33 préfectures du pays contrairement à l'année dernière où les caravaniers étaient pris uniquement dans les chefs lieux des régions administratives, explique-t-il.

Au nom du gouverneur Mohamed Gharé présent dans la salle, le préfet de Kankan, a assuré du soutien des autorités à cette mission. Plus loin, il a invité les jeunes à faire preuve de discipline, de responsabilité et surtout de travailler pour sortir la Guinée de la pauvreté.

« En 1958, la Chine était au même niveau que la Guinée. La Chine nous a dépassées parce que c'est un peuple discipliné, un peuple travailleur, qui avait le communisme, le collectivisme. Ils se sont donné la main pour créer la richesse. La première richesse fondamentale d’un pays, c'est les ressources humaines. La force de la Guinée c'est vous la jeunesse .Nous comptons sur la jeunesse de Kankan, sur la responsabilité sociétale de la jeunesse, que vous vous donniez la main pour le développement du pays. Ici tout le monde cherche l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui crée la richesse, c'est le travail qui crée la richesse. Donc mettez vous au travail", a lancé Aziz Diop.

Lamine I KABA Directeur préfectoral de la jeunesse de Kankan s’est dit satisfait de la caravane qui intervient à l'orée des élections. " Ce qu’une nation a de meilleur, c'est la jeunesse. Une jeunesse responsable, capable qui réfléchit au développement harmonisé de sa localité. Nous constatons que c'est des jeunes qui parlent aux jeunes, surtout à la veille des élections, c'est intéressant », s’est réjoui le Directeur préfectoral de la Jeunesse de Kankan.

Aïcha Halimatou Sy volontaire parle de son expérience dans cette caravane. « Personnellement, j'ai gagné deux choses : la formation et la découverte du pays. En plus, je voudrais vous dire que nous sommes en train de passer des messages liés à la citoyenneté, au volontariat jeunes, à la paix et à la protection de l'environnement », a-t-elle témoigné.

De Kankan, Amadou Oury Souaré

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 656 44 26 28