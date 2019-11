Guinée: Pourquoi les députés de l’opposition ont rejoint "de nouveau" le parlement ?

CONAKRY-Les députés de l’opposition ont finalement décidé de retourner à l’Assemblée Nationale, une institution qu’ils avaient quittée en octobre dernier.

Pour motiver leur retour, les élus des groupes parlementaires Libéral démocrate (UFDG) et l’Alliance des Républicains (UFR), deux groupes parlementaires de l’opposition invoquent la libération des responsables du FNDC, la levée de l’interdiction des manifestations, et la nécessité de participer à l’examen du budget de 2020 notamment des crédits alloués à l’organisation des élections législatives et présidentielles.

Ils annoncent qu’ils vont continuer la lutte engagée par le FNDC au sein et en dehors de l’Assemblée Nationale pour empêcher tout changement de la constitution en vigueur.

A suivre…

