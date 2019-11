Guinée : La Pharmacie Centrale rend hommage à Dr Claude Bahidi…

CONAKRY-La Pharmacie Centrale de Guinée (PCG) a organisé une cérémonie ce jeudi 28 novembre 2019 pour rendre hommage au Directeur pays de Chemonics International Guinée, Dr Claude Bahidi. Au terme de la mission de ce vaillant combattant pour le bien-être sanitaire des populations guinéennes, un vibrant hommage lui a été rendu par la Centrale d’achat de Guinée.

Dr Bahidi s'est battu pendant 3 ans pour l’amélioration du système de santé guinéen auprès de la PCG. Depuis septembre 2017, le directeur pays de Chemonics International Guinée, à travers le projet Chemonics a appuyé la Guinée dans plusieurs domaines liés à la santé. Il s’agit notamment de la sécurisation des produits de santé avec la pose des détecteurs de température dans les magasins et véhicules de la PCG en passant par la formation pratique du personnel et le financement de certains voyages d’études pour la qualification du personnel ainsi que dans le financement du projet de construction de l’entrepôt moderne de Coyah à travers l’USAID.

Lors de cette cérémonie, le Directeur Général de la PCG, Dr Moussa Konaté a brièvement exprimé sa satisfaction sur les progrès réalisés à la PGC à travers le projet Chemonics. Il a aussi salué l’engagement et le leadership de Dr Claude Bahidi. Dans la même lancée, le directeur adjoint de la PCG est revenu sur l’implication personnelle de Dr Claude dans ce projet.

« Il y a beaucoup d’efforts qui ont été faits sous son leadership (…) Vis-à-vis de la PCG, il faut retenir qu’en termes de renforcement de capacité du personnel, du déploiement, de l’optimisation de notre système de gestion, il est l’acteur majeur dans ce domaine. Il y a aussi son implication personnelle à travers son projet à appuyer la PCG à la construction de l’entrepôt de Coyah pour ne citer que cela. Il a marqué les esprits non seulement par sa posture de Chef de projet mais aussi par sa nature humaine trempée de simplicité, d’humilité et de respect », a déclaré Thierno Amadou Diallo.

Les partenaires mais aussi le personnel de la PCG ont témoigné leur reconnaissance à l’endroit de Dr Claude. Selon eux, le projet qu’il a piloté est un modèle dans le cadre de la collaboration institutionnelle pour l’appui de Chemonics auprès de la PCG.

Très enthousiasmé par ces messages de reconnaissance, le Dr. Claude Bahidi a remercié la PCG d’avoir honoré son passage en Guinée.

« A la PCG on se sent en famille, il y a plein de bureaux où on rentre sans avoir besoin d’appeler. Je dois remercier le Directeur Général, parce qu’à travers sa personne et son sens de collaboration, il arrive même à passer son sens de philosophie à tout le personnel. Ça été un grand plaisir, j’ai beaucoup appris ici. Je suis très optimiste je crois qu’avec mes trois ans 8 mois passés ici, j’ai vu de grands progrès se réaliser à travers la décentralisation de la distribution et le renforcement des dépôts régionaux », a-t-il affirmé.

Pour clore la rencontre en beauté deux satisfécits ont été décernés dont l’un pour le projet Chemonics et l'autre en trophée d’honneur à Dr Claude. Des cadeaux symboliques ont été offerts par le personnel de la PCG à Dr Bahidi qui part pour le Cameroun.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (00224) 655 31 11 14