Nzérékoré : la CONASOC outille plusieurs acteurs de la société civile sur le Projet Suivi Indépendant

NZÉRÉKORÉ- La CONASOC (Coalition Nationale des Organisations de la Société Civile), a procédé à l’ouverture de deux jours d’atelier sur le Projet Suivi Indépendant, dans le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) diligenté par le comité de pilotage dudit projet. Cet atelier qui regroupe une vingtaine de participants venus des différentes préfectures de la région se tient dans la salle de conférence du CREDEZ de Nzérékoré au centre ville de la commune urbaine.

La CONASOC est une plateforme de la société civile guinéenne composée de dizaines d’ONG, d’associations et de réseaux évoluant sur toute l’étendue du territoire guinéen.

Le PSI-C2D est un programme de contrôle citoyen de l’action publique menée dans le cadre du Contrat de Désendettement et de Développement dont bénéficie la Guinée suite à l’annulation d’une part substantielle de la dette de l’Etat français à l’égard de la Guinée grâce à une gestion rigoureuse de la chose publique de 2011 à 2013 par les autorités de la 3ème République.

Souhaitant la bienvenue aux participants, le chef de mission du projet est revenu sur l’objectif que vise l’atelier.

« Ce projet vise essentiellement l’amélioration des conditions de vie des populations à travers la société civile guinéenne, dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques en accord avec les pouvoirs publics. Ce projet doit concrètement contribuer à une gestion efficiente et transparente des fonds mobilisés dans les cadres du C2D. Il doit veiller à la réalisation des projets financés par rapport à l’objectif de réduction de la pauvreté et favoriser le développement. La CONASOC ne ménagera aucun effort dans l’atteinte de ces objectifs et cela grâce aux concours de tous les acteurs du processus, surtout les décideurs soucieux du développement socioéconomique de notre pays », a lancé monsieur Diawara Mohamed Dansa, vice président de la Coalition Nationale des Organisations de la Société Civile, Chef de mission.

Le Gouverneur de la Région Administrative de Nzérékoré a quant à lui remercié la CONASOC pour les efforts consentis par rapport à ce projet. Selon Mr. TRAORE, sa juridiction reçoit à bras ouvert tous les acteurs impliqués dans le Projet Suivi Indépendant dans le Contrat de Désendettement et de développement.

‘’Ce Projet Suivi Indépendant dans Contrat de Désendettement et de développement PSI-C2D est aujourd’hui l’une des conséquences heureuse de l’achèvement de l’initiative PPTE par notre pays. C’est pourquoi nous saluions et ne ménagerons aucun effort dans l’atteinte des objectifs de ce projet. Car ce projet permettra à nous autorité à la base de nous appuyer dans la moralisation de la gestion de la chose publique à travers le contrôle citoyen, pour une amélioration des conditions de vies de nous population à la base’’, a déclaré Mohamed Ismaël Traoré, Gouverneur de la région Administrative de Nzérékoré avant de déclaré ouvert l’atelier.

Il faut signaler que cet atelier regroupe 20 acteurs de la société civile, venus des préfectures de la région et s’étendra sur deux jours qui sont les 27 et 28 novembre à Nzérékoré.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinée.com

A Nzérékoré

Tél. 00224 628 80 17 43