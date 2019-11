Le modèle de l’ANIES annoncé comme une référence à la conférence Trustech à Cannes

Une mission de l’équipe de l’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Sociale (ANIES), conduite par M. Ansoumane CAMARA, Conseiller Spécial du Premier Ministre en charge de l’Economie des Finances et du Budget et Coordinateur général de l’ANIES a participé à la quatrième édition de la conférence Trustech à Cannes.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du partage d’expérience entre experts internationaux sur différents sujets liés aux meilleurs pratiques sur les dernières innovations et solutions sécurisées en matière de paiements, d’identification et de sécurité.

Du 27 au 29 novembre 2019, les acteurs de l’industrie de la carte et des technologies de la confiance numérique se sont retrouvés au Palais des festivals de Cannes, pour partager leur vision et échanger autour des thèmes portant entre autres sur les identités numériques gouvernementales, les systèmes d'identité en Europe, les nouvelles technologies pour identifier et authentifier, la Biométrie ainsi que les paiements et transactions sécurisés.

Pendant la rencontre, le Coordinateur général de l’ANIES a fait une présentation exhaustive de l’ANIES en mettant un accent particulier sur les visions, les objectifs ainsi que les différentes politiques qui seront déployées en faveur des populations vivant en situation de pauvreté.

A noter que l’ANIES a été identifiée comme une référence sur le thème "Mobiliser des revenus pour partager la prospérité".

Donnant ses impressions sur la rencontre, madame Sanaba KABA, directrice générale de l’ANIES affirme : « je suis très ravie de participer à cette conférence. J’ai appris énormément sur les sujets abordés. Ces enseignements seront pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre de l’ANIES notamment pour la sécurisation de l’identité des bénéficiaires et celle du mécanisme des mécanismes de paiement de l’ANIES.