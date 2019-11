Kankan : Alpha Condé lance les travaux d'extension de l'Université Julius N'Yereré…

KANKAN-Le Président guinéen Alpha Condé a procédé ce samedi 23 Novembre 2019 à la pause de la première pierre de la construction de l'une des plus « grandes universités de l'Afrique ». La cérémonie a eu lieu au district de Fadou dans la commune rurale de Gbérédou Baranama située à 15 kilomètres de la ville de Kankan. Cette université sera construite sur une superficie de 225 hectares (HA).

A cette occasion, Pr. Alpha Condé était accompagné par la première dame Hadja Djénè Kaba Condé, le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ainsi qu'une équipe de l'administration et de contrôle des grands projets.

Ce gigantesque projet d'extension de l'Université Julius N'Yereré de Kankan, s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation et d'extension des 4 grandes universités du pays. A savoir : général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry, Gamal Abdel Nasser, l’Université de Labé, Kankan, et N'Zerékoré. L'objectif visé par le chef de l’Etat est de moderniser et d'accroître la capacité d'accueil de ces différentes institutions d’enseignement supérieur.

Pour le projet d'extension de l'Université Julius N'Yereré de Kankan, l'infrastructure comprend sept (7) zones : Protection de l'environnement, technologie, hébergement, recherche, enseignement, sport, administration et commerce.

C'est à la tribune du stade Mbaloumady Glao rempli comme un œuf que le président de la République a fait l'annonce de la construction de cette université régionale en ces termes : « Bientôt, vous aurez la plus grande université de l'Afrique », a-t-il lancé à l’endroit des populations du Nabaya.

Sur le site du projet, professeur Alpha Condé a donné plus de détails sur le projet. « Chers étudiants, TBA va construire deux facultés de cette nouvelle université. Mais en tout, il y aura 16 facultés. Ces 16 facultés pourront accueillir 20. 000 étudiants. En suite, il y aura un dortoir de 6 bâtiments pour 15.000 étudiants. Il y aura un terrain de football avec tribunes pour 6 .000 places, une piscine de compétition. Parce que nous souhaitons que vous appreniez à nager et que vous participiez aux compétitions internationales. Et surtout il y aura aussi les nouvelles technologies. Cette université est appelée plus tard à devenir une grande technopole à l'image de certains pays d'Afrique. Ce sera l'une des universités les plus modernes construites en Afrique », a développé le président Alpha Condé.

Dans la même logique, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdoulaye Yero Baldé a donné des précisions sur les caractéristiques de ce futur temple du savoir.

« Sur ce site du district de Fadou dans la sous-préfecture de Gbérédou-Baranama, vont s'élever les infrastructures du projet d'extension de l'Université de Kankan. Ceci permettra d'accroître la capacité d'accueil et de moderniser les institutions d'enseignement supérieur. Il y aura à terme sur ce site de 225 ha, une zone d'enseignement avec des laboratoires pour une capacité d'accueil estimé à plus de 18.000 places, une zone de recherche de 4 blocs, une zone administrative, un centre commercial, un centre culturel etc. Et bien sûre une zone technopole avec des incubateurs d'entreprises », a expliqué Abdoulaye Yéro Baldé.

L'entreprise chinoise, TBA est chargée de la mise en œuvre de ce mégaprojet. Son directeur promet la fin des travaux dans moins de deux ans. « Nous sommes là, aujourd'hui pour lancer le démarrage des travaux de construction de la nouvelle Université en espérant que dans moins de deux ans, les étudiants guinéens viendront apprendre dans des facultés bien équipées et modernes alimentées par l'eau et l'électricité solaires », a promis le patron du groupe TBA.

A rappeler que plusieurs infrastructures scolaires de haut niveau ont été construites dans la savane guinéenne depuis l’arrivée d’Alpha Condé au pouvoir. Comme pour dire que cet autre bijou ne fera que renforcer le système éducatif guinéen.

Depuis Kankan, Amadou Oury Souaré

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 656 44 26 28