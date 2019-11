Guinée : quelle stratégie pour l'opposition?

CONAKRY- L’opposition guinéenne est en quête de nouvelles stratégies pour face au Président Alpha Condé ! Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Bah Oury, Faya Milimouno et compagnie se sont réunis ce jeudi 28 novembre 2019 à Conakry.

Cette plénière qui s’est tenue au QG de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a pour objectif de discuter d’une nouvelle stratégie à adopter afin de lutter ensemble pour l’instauration de la démocratie et le respect des lois de la République. Au cours de cette rencontre plutôt inédite, plusieurs points ont fait l’objet de discussions. Les opposants ambitionnent de travailler main dans main pour mener ensemble la lutte qu’ils ont engagée et de créer un cadre de concertation et d’échange d’informations. C’est du moins ce qu’à développé, le Président de l’UFDG

« Après plusieurs concertations, l’opposition plurielle s’est retrouvée ce matin. Puisqu’on a estimé que ce serait utile et judicieux que l’opposition se retrouve. On a déjà pu le faire eu sein du FNDC. Donc on a fait cette réunion pour réaffirmer d’abord notre volonté d’être ensemble, de créer un cadre de concertation de l’opposition politique où nous allons échanger des informations, définir les stratégies pour faire respecter les lois de la République en matière électorale mais aussi dans les autres domaines parce que le combat républicain que nous menons face à ce pouvoir c’est d’abord faire respecter les lois, faire respecter les droits humains. Nous sommes en face d’un pouvoir qui n’a aucun égard pour les lois de la République, pour la constitution de la République. Si chacun de nous lutte de son côté, c’est sûr que la portée de notre combat va être affaibli. Maintenant, je vous l’annonce qu’on a décidé de récréer ce cadre de concertation, d’échange d’informations et de définition de stratégie pour imposer et obtenir le respect des lois de la République et de nos droits en tant que l’opposition politique », a révélé Cellou Dalein Diallo.

Au cours de cette rencontre, les opposants ont aussi abordé les questions liées au processus électoral en cours. Ils ont noté de nombreux anomalies et manquements. « On en a profité pour échanger des informations sur le déroulement actuel du processus électoral et nous avons eu à déplorer des anomalies et beaucoup d’irrégularités. Il y a des kits qui manquent, des récépissés qui manquent partout et à la date d’aujourd’hui il y a beaucoup de circonscriptions dans lesquelles l’enrôlement n’a pas commencé. On a déploré aussi d’absence d’une communication claire sur les actions à mener lors de cette révision parce que la recommandation est forte au niveau du rapport d’audit. Il faut que l’ensemble des électeurs viennent se faire enrôler alors il n’y a pas de communication suffisante pour informer les citoyens pour venir se faire enrôler. Donc nous allons prendre des dispositions pour que les recommandations pertinentes de l’audit du fichier soient respectées et que tous les guinéens puissent se faire enrôler conformément aux dispositions légales », a-t-il ajouté.

Faut-il noter que par la voix de Cellou Dalein Diallo, l’opposition guinéenne a annoncé l’organisation prochaine d’une conférence de presse au cours de laquelle une stratégie sera adoptée afin de faire face à leurs différentes revendications.

« Pour ce qui concerne la stratégie, nous allons organiser très bientôt une conférence de presse pour expliquer qu’est-ce que nous faisons pour améliorer le processus ou qu’est-ce qu’on ferait au cas où on ne réussirait pas à obtenir le respect de la loi et le respect des règles d’une élection transparente et crédible », a précisé le chef de file de l’opposition guinéenne.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00244) 666 134 023