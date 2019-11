CONAKRY- C’est sans doute une bonne nouvelle pour les auditeurs et les travailleurs de la radio "Continental FM", fermée en octobre dernier suite à une décision de la Haute Autorité de la Communication (HAC).

La radio « Continentale Fm » qui avait attaquée cette décision de l’organe régulateur des medias en Guinée, auprès de la Cour Suprême a obtenu raison. Cette juridiction supérieure a ordonné ce jeudi 28 novembre le "sursis à exécution des deux décisions" prises par la HAC et le ministère de l’information et de la communication.

La Cour Suprême a aussi ordonné la réouverture de la radio « Continental FM » dont le fondateur n’est autre que l’opposant Mamadou Sylla.

A rappeler que dans sa décision prise le 30 octobre 2019, l’organe de régulation des medias guinéens a indiqué que la radio « Continental Fm », a violé « l’esprit et le contenu des cahiers de charge portant condition d’implantation et d’exploitation de radiodiffusion et de télévision privée ».

