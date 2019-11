Damaro : « Cellou et Bah Oury, c’est comme le coca-cola et le Pepsi-Cola… »

CONAKRY-Le chef de la majorité présidentielle au parlement ne tolère pas l’invite de Bah Oury qui a demandé aux militants du RPG arc-en-ciel de rejoindre la lutte du FNDC (front national pour la défense de la Constitution).

Interrogé ce mercredi 27 novembre 2019, Amadou Damaro Camara a déclaré que le RPG n’a pas d’ordre ou de conseils à recevoir du président du parti UDD (union pour la démocratie et le développement).

« J’ai toujours dit que la différence entre Cellou et Bah Oury, c’est comme le coca-cola et le Pepsi-Cola. On n’a pas de conseils ou d’ordre à recevoir de Bah Oury. S’il s’est rallié pour se faire pardonner de son exclusion, c’est son problème », a répondu le parlementaire.

Cette réplique intervient alors que ce mercredi, Bah Oury a invité les militants du RPG Arc-en-ciel qui sont opposés au projet de référendum constitutionnel à rejoindre les rangs du FNDC.

Nous y reviendrons !

