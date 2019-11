Caravane nationale citoyenne de la jeunesse : forte mobilisation à Labé…

LABE- Les caravaniers du ministère de la jeunesse poursuivent leur tournée en province ! Ce mercredi 27 novembre 2019, la Caravane nationale citoyenne de la jeunesse a été reçue dans la cité Karamoko Alfa mo Labé. La rencontre a été ponctuée par une forte mobilisation des jeunes de la ville accompagnée d’une ambiance folklorique.

Les autorités de la ville à leur tête le gouverneur de région Madinfing Diané n’ont pas voulu se faire conter l’évènement. La salle du CECOJE situé dans l’enceinte du stade régional a servi de cadre à la cérémonie où plusieurs thématiques ont été abordées sous le thème : « les jeunes volontaires de Guinée au service des communautés pour le développement, la consolidation de la paix et de l’unité nationale »

Dans son discours de circonstance, le gouverneur de la région administrative de Labé a mis un accent particulier sur l’unité gage selon lui, de tout développement et de réussite pour un pays.

« C’est dans l’unité que la Guinée a eu son indépendance. Ceux qui nous ont envoyé vers cette direction, il est évident qu’une grande partie sortira pour présenter les valeurs de ce qu’est le volontariat. Quiconque connait le volontariat se mettra volontairement au service de sa nation, de son pays. Cette caravane est une très bonne initiative qui est en cours. Si j’ai un message, c’est d’inviter les guinéens à s’accrocher à cette unité. Si on pense à l’histoire de la Guinée, l’on comprendra qu’aucune ethnie à elle seule ne peut avoir la présidence de ce pays. Dieu nous a fait ainsi, nous sommes dépendants chacun de l’autre. La Haute-Guinée n’est rien sans les autres régions, la Moyenne-Guinée aussi c’est pareil etc. C’est ce qu’il faut enseigner à nos enfants »a rappelé M. Madifing Diané.

De son côté, le directeur général adjoint de l’agence nationale de volontariat jeunesse a salué l’engagement de la jeunesse depuis la première édition. Il se dit rassurant quant à la réussite de cette 2ème édition.

« Nous allons essayer de sensibiliser les jeunes pour que le bon message soit véhiculé partout en Guinée (…) Le président de la République aime souvent dire que notre pays est un véhicule à 4 roues. Lors qu’une seule roue s’écarte le pays ne bougera pas. Donc c’est une raison de plus pour nous de sillonner l’ensemble des régions du pays échanger avec tout le monde et remonter les préoccupations », a précisé Macka Baldé.

Cette initiative du gouvernement guinéen à travers le département de la jeunesse a trouvé un écho favorable chez les jeunes qui n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction.

« C’est avec joie et satisfaction que nous recevons la caravane nationale citoyenne de la jeunesse. Vous voyez l’ambiance. Cette caravane de la jeunesse qui est le symbole de la Guinée est venue à point nommé à Labé. Si vous regardez la composition de la caravane, on constate que chaque préfecture de la Guinée a son représentant. Et elle est porteuse d’un message extrêmement important dont notre pays a besoin aujourd’hui. C’est surtout la consolidation de la paix et de l’unité nationale. Je me confonds aux caravaniers pour inviter la jeunesse laborieuse de Labé qui est très compréhensive à cultiver la paix parce que nous constituons une famille. Quant à la réussite de cet évènement, je me demande que les efforts soient conjugués pour que cette caravane ait son impact positif sur le terrain », a lancé le directeur préfectoral de la jeunesse de Labé, Thierno Aliou Barry.

Après l’étape de la Basse Guinée et de la moyenne Guinée, la caravane a pris le chemin de la Haute-Guinée. Elle est attendue à Kankan.

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Pour Africaguinee.com

Tél. (+224) 664 93 45 45