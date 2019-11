Total Guinée lance une promo pour récompenser ses fidèles clients

CONAKRY-Dans le but de récompenser sa plus fidèle clientèle, la compagnie d’Hydrocarbure, Total-Guinée a lancé ce lundi 25 Novembre 2019 une campagne dénommée TOTAL Excellium qui s’étendra jusqu’au 31 décembre de cette année, a constaté Africaguinee.com.

Cette opération de charme lancée par ce géant des hydrocarbures dans le monde a pour but de récompenser tous les clients de Total-Guinée après une année de lancement du produit TOTAL Excellium. La première des choses que Total -Guinée doit à ses clients, selon Nicolas LISIECKI, Directeur Général de cette compagnie est d’offrir des services et des produits de qualité aux clients qui fréquentent leurs stations.

‘’ TOTAL Excellium est un carburant qui est le fruit de longues années de recherche et de développement chez Total et qui ont permis d’arriver à un résultat optimal en termes de performance. Cette communication que nous réinitialisons aujourd’hui autour de ce produit est déjà disponible dans nos stations de service. Nous lançons donc une campagne qui durera jusqu’au 31 décembre 2019 que nous prolongerons éventuellement en fonction de l’actualité. Cette campagne est d’abord sur Conakry. Mais qu’à cela ne tienne, nous déploierons également en 2020 une autre campagne en provinces. Dans le cadre de la promo TOTAL Excellium nous allons toujours continuer à communiquer dessus. C’est un sujet qui va forcément faire l’objet de beaucoup d’autres communications’’ a expliqué le directeur général de Total-Guinée.

Poursuivant son speech, Nicolas LISIECKI a indiqué que TOTAL Excellium sont des carburants qui protègent durablement les moteurs des engins roulants pour les rendre performants, plus économiques et moins polluants.

De son côté, Cyrille ROBERT Directeur réseau à Total-Guinée, a expliqué que cette opération a pour but de récompenser les clients qui auront acheté au moins 30 litres de carburant dans les différentes stations-services de Total à Conakry.

Pour ce technicien, après une année le lancement de ce nouveau produit qui est TOTAL Excellium, il est important selon le directeur réseau, de marquer le coup et de récompenser les clients à travers une opération de promotion sur les stations Total de Conakry.

‘’ Chaque client qui achètera 30 litres ou plus se verra remettre une carte à gratter et aura à gagner un lot. C’est intéressant pour nos clients. C’est une manière de récompenser leur fidélité à Total et à nos stations. Ils pourront ensuite participer à un tirage au sort où trois d’entre eux pourront gagner une année de carburant, soit l’équivalent de 1920 litres pour l’année pour chacun des trois clients. Il y’a 50 mille cartes à gratter en tout jusqu’au 31 décembre2019. Le tirage au sort aura lieu devant un huissier de justice et chaque personne qui sera inscrite sur notre site sera éligible au tirage.

Nous sommes très fiers d’avoir initié cette opération et aussi très fier de l’avoir initié toujours pour le bénéfice de nos clients. C’est le prolongement de la « Customer Week’’, a expliqué Cyrille ROBERT directeur réseau chez Total-Guinée.

En conclusion, Nicolas LISIECKI a rappelé que les carburants TOTALl Excellium ont été enrichis de détergents qui nettoient et maintiennent propres les composants importants des moteurs injecteurs et moteurs de soupapes d’admissions. »

