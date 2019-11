Home-Box, 4G, solution digitale: Les grandes innovations de Orange Guinée…

CONAKRY-La société de téléphonie mobile Orange Guinée continue d’épater ses clients. En cette période de fin d’année 2019, elle offre à ses millions d’abonnés plusieurs services innovants.

Orange Guinée offre une solution digitale qui permet de faire des transferts d’argent à l’international et un paquet appelé Home-Box qui est un pack pour l’internet et le téléphone fixe à la maison. Toutes ces offres visent à faciliter davantage la vie de sa clientèle.

Pour Aboubacar Sadikh Diop, c’est un plaisir à un mois de la fin de l’année de partager avec les abonnés un aperçu de certains défis qu’ils ont pu relever ces derniers mois grâce aux hommes et femmes de l'entreprise Orange-Guinée. L’objectif est de faciliter la vie aux populations guinéennes, précisément à sa clientèle.

‘’ Nous sommes une famille d’où l’obligation de partager avec vous nos moments forts. Nos équipes travaillent tous les jours pour garantir un accès meilleur au réseau Orange qui est t le premier et le seul à couvrir l’ensemble du territoire national en voix et en internet’’ ; a exulté fièrement Directeur Général d’Orange Guinée.

Sur la même lancée, il a pris l’engagement à faire bénéficier aux abonnés des innovations qui améliorent leurs inclusions numériques et géographiques. ‘’ Nos clients ont aussi besoin d’offres innovantes et simples à utiliser. Des offres pertinentes permettant d’impacter quotidiennement leur quotidien et des solutions adaptées pour les professionnels. Cette détermination à répondre aux attentes de nos clients me conduit aujourd’hui à l’une des raisons de cette conférence de presse. La commercialisation de la première offre résidentielle 4G du marché guinéen’’ a annoncé Aboubacar Sadikh Diop.

Pour sa part, Al Hassan AGACK, directeur marketing et communication à Orange-Guinée, a affirmé que l’entreprise est résolue à offrir plus d’avantages aux guinéens en matière de communication.

‘’Notre rôle chez Orange est d’être un acteur incontournable de la révolution du numérique en Guinée. Avec la 4G qui est disponible dans 11 villes, nous proposons à nos clients des forfaits généreux. En toute logique, nous avons mis sur le marché l’offre Home-box qui répond à des besoins très simples. Quand on est chez soi, on a envie d’une connexion rapide sans être déranger. C’est un pack qui contient un routeur de 4G qui permet de connecter les appareils en wifi à la maison , comme la télé, le téléphone ou les consoles de jeu et d’autre part vous avez un téléphone avec un combiné fixe qui vous permet de recevoir et d’émettre des appels. C’est très pratique, tout ce pack se repose sur la puissance du réseau 4G pour assurer une grande rapidité de l’internet. La souscription se fait sans engagement et pour y accéder il suffit d’acheter le pack en agence à 1.300.000 Gnf et par la suite il y a des forfaits dédiés qui vous sont offerts. Ils sont vraiment pensés pour des usages à la maison. Pour y souscrire, il suffit de faire *222# pour pouvoir accéder à ces forfaits’’ a expliqué le directeur marketing et communication à Orange-Guinée.

L’autre révolution faite par Orange-Guinée, c’est cette opportunité de croissance qu’elle offre aux guinéens. A juste titre, le Directeur général de Orange Finances Mobiles Guinée, a rappelé que Orange-Guinée a lancé depuis 2012 le service Orange-Money qui est une solution digitale qui permet de faire des transferts d’argent et de dépôt.

‘’ En ma qualité de directeur général de Orange Finances Mobiles Guinée, je vous confirme à la suite d’un partenariat qu’on a développé afin de permettre à tous nos clients de pouvoir effectuer des achats, de faire des dépôts, d’accéder à son compte bancaire ; faire des transactions et initier des transferts. C’est une solution digitale qui permet de faire des transferts d’argent et de dépôt. C’est une offre qui se positionne non pas comme une concurrente aux banques classiques mais comme un complément des institutions bancaires classiques. Orange-Money compte actuellement 2.800.000 clients plus de 800 mille transactions par jour. Nos compatriotes qui sont en Guinée peuvent recevoir de l’argent de leurs proches à l’international et cela dans près de 50 pays à travers le monde’’ a indiqué Sékou Amadou Bah.

