Drame à Faranah : dix morts dont neuf femmes dans la localité de Banian…

FARANAH-Un terrible accident de circulation s’est produit dans la soirée du Dimanche 24 Novembre 2019, aux environs de 18 heures, sur la route nationale Faranah-Kissidougou au PK 60, dans la localité de Banian, a appris Africaguinee.com.

Trois véhicules dont un camion immatriculé RC-9525 R, un mini bus immatriculé RC-2395 S et un camion Renault RC-3187 Q sont rentrés en collision.

Le bilan est très lourd : dix (10) morts dont neuf (9) femmes et 12 blessés graves dont sept (7) femmes.

Dans un communiqué, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a regretté cet accident et invité les usagers de la route au respect du code de la route en vue d’éviter à l’avenir de pareilles catastrophes et préserver les vies humaines.

Africaguinee.com