Caravane nationale citoyenne de la jeunesse : la ville de Kindia accueille les caravaniers…

KINDIA-Le ministère de la jeunesse et de l'emploi jeunes à travers l'agence nationale du volontariat jeunesse (ANVJ) poursuit sa tournée dans les principales villes de l’intérieur du pays. Après Boké, les caravaniers ont été reçus ce lundi 25 novembre à Kindia.

Ils ont échangé avec les citoyens de la ville des agrumes sur le thème ''les jeunes volontaires de Guinée au service des communautés, pour le développement, la consolidation de la paix et de l'unité nationale''. C'est devant les autorités locales et un panel de jeunes de la commune urbaine que cette cérémonie s'est déroulée à la mairie.

L’objectif de cette caravane nationale est de sensibiliser les populations dans les huit régions administratives du pays sur la promotion de la culture de la paix, le renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale, l'esprit de citoyenneté, la protection de l'environnement chez la population et le développement de l'esprit de volontariat chez les jeunes.

Pour le directeur général adjoint de l'ANVJ, cette année comparativement à l'année dernière, 56 jeunes issus des différentes régions du pays devraient prendre part à cette activité.

« Vous savez nous sommes dans un pays où il y a plusieurs ethnies. Donc il est bon des fois que les gouvernants puissent rencontrer ceux qui sont gouvernés c’est-à dire le bas peuple. Donc c’est raison pour laquelle le ministre de la jeunesse a initié cette caravane pour sensibiliser dans les domaines de l’unité nationale, la cohésion sociale, la protection de l’environnement, le volontariat. Parce que le volontariat est un outil très important dans le cadre du développement de notre pays. L’autre but, c’est de permettre d’établir un échange entre les autorités du ministère de la jeunesse et les jeunes de toute la République surtout en cette période pré-électorale », a expliqué Maka Baldé.

Après l’étape de Kindia, les émissaires du ministère de la jeunesse sont attendus dans les régions de Mamou, Labe, Faranah, Kankan et N'Zérékoré.

« 56 jeunes venus des différentes préfectures du pays sont dans cette caravane pour aller dans l'arrière pays sensibiliser les autres jeunes par rapport à cette thématique émergente de la consolidation de la paix, de la protection de l'environnement, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Donc ce matin, nous avons échangé avec les conducteurs de motos taxis et les élèves sur les différentes thématiques définies en suite nous sommes sortis sur le terrain en sillonnant la ville pour échanger avec les populations de Kindia. Donc cette caravane nationale citoyenne est à l'écoute de la jeunesse », a confié l'inspecteur de la jeunesse et des sports Cheik Sanousy Keïta.

Depuis Kindia, Chérif Keïta

