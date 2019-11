Présidentielle de 2020 : Quand Sidya Touré ferme la porte à Alpha Condé…

CONAKRY-Que réserve la présidentielle de 2020 aux guinéens ? Alors que ce rendez-vous électoral majeur approche à grand pas, le ton monte crescendo dans les différents QG (quartiers généraux) des partis politiques.

Après deux quinquennats, Alpha Condé l’actuel président est censé passer la main à un autre que les guinéens auront choisi, selon l’actuelle constitution qui interdit un troisième mandat. Mais aujourd’hui, la Loi fondamentale du pays est remise en cause par le chef de l’Etat qui entend l’abroger en organisant un référendum. Il est en campagne pour ça depuis des mois alors que le FNDC de son côté mobilise tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays pour faire échec à ce projet qui vise à permettre au président Condé de s’octroyer un mandat de plus à la tête du pays, selon les opposants.

C’est dans ce contexte que le président de la République a jeté ce week-end à Kankan un pavé dans la mare. En effet, le locataire de Sékhoutourea exclut le retour des anciens premiers ministres de Conté aux affaires. Les clouant au pilori, Alpha Condé accuse Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Lansana Kouyaté et compagnie, tous aujourd’hui de l’opposition, d’avoir mis le pays à terre. Du berger à la bergère, Sidya Touré n’a pas tardé à réagir. L’opposant qui flétrit la « médiocrité, l’amateurisme de la gouvernance actuelle », a clamé haut et fort que « la présidentielle de 2020 se tiendra sans Alpha Condé ».

« Depuis neuf ans ces gens là n’ont pas construit un hôpital dans ce pays. Il faut arrêter. Quel est l’utilité de ce régime pour nous ? Qu’est-ce qu’il rapporte aux guinéens ? C’est ça la question. Pourquoi voulez-vous perpétuer cela ? », s’interroge le leader de l’UFR.

Sidya Touré prévient que la présidentielle de 2020 devrait se tenir au plus tard au mois de juin, même pas en octobre. « Normalement les élections devaient se tenir au plus tard le 27 juin 2020 », dit-il, rappelant que le 1er tour de la présidentielle de 2010 a eu lieu le 27 juin.

« On est tout le temps là en train de tordre le cou aux lois (…) Pendant ce temps, on finit son mandat, mais on est en campagne. Quand tu demandes, on dit que ce n’est pas l’affaire d’un troisième mandat. Mais ils font campagne pourquoi alors, si ce n’est pas ça (…). Le mandat finit en 2020 », a martelé l’ancien premier ministre.

A suivre…

