La société mère de GAC, EGA, signe un accord pour fournir de la bauxite guinéenne à Xinfa pour une période de cinq ans

Kamsar, 25 novembre 2019 --- Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) a annoncé aujourd’hui que sa société mère, Emirates Global Aluminium, a signé un accord avec la société chinoise Xinfa portant sur la fourniture de bauxite provenant de la mine de GAC pour les cinq prochaines années.

En vertu de cet accord, EGA fournira à Xinfa des millions de tonnes de bauxite chaque année à partir de 2020, le premier navire devant être chargé en janvier. Xinfa est l'un des plus grands producteurs d'aluminium en Chine.

En juillet dernier, EGA a signé un accord à long terme avec Vedanta pour l’approvisionnement en bauxite par GAC.

GAC a commencé à exporter de la bauxite en août. EGA a investi environ 1,4 milliard de dollars dans le développement du projet GAC, l’un des investissements les plus importants en Guinée lors des 40 dernières années.

Zhang Gang, président du groupe Xinfa, a déclaré : « En tant que grand consommateur de bauxite importée en Chine, l’accord conclu entre Xinfa et EGA garantira une source d’approvisionnement stable et à long terme. Nous sommes heureux d’avoir pu conclure cette entente stratégique avantageuse et à long terme entre Xinfa et d’EGA. "

Abdulla Kalban, directeur général et chef de la direction d’EGA et président du conseil d’administration de GAC, a déclaré : « GAC est une nouvelle source mondiale de bauxite de haute qualité, produite de manière responsable et pouvant être expédiée à moindre coût en utilisant les plus grands navires de chargement du monde. La stratégie que nous mettons en œuvre avec succès consiste à avoir une base de clients diversifiée pour la bauxite de GAC sur les principaux marchés, notamment la Chine et l’Inde. Nous sommes heureux d’avoir à présent Xinfa parmi nos clients. »

La bauxite est le minerai à partir duquel provient l’alumine, la matière première des fonderies d'aluminium. EGA a fourni des échantillons de bauxite de GAC à des clients potentiels en 2017.

EGA a développé une installation de transbordement au large de Kamsar pour permettre l’envoi de bauxite par des navires géants Capesize, réduisant ainsi les coûts d’expédition par tonne.

GAC est une filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium, premier producteur mondial d’aluminium de « première qualité ». GAC produit et exporte de la bauxite de qualité métallurgique, le minerai dont provient l’aluminium. La société exploite une concession minière de 690 kilomètres carrés, située dans le nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Sa concession minière représente près de sept fois la taille de Paris et la zone à développer avant 2040 contient près de 400 millions de tonnes de ressources minérales en bauxite. Une fois extrait, le minerai de bauxite est acheminé par chemin de fer aux installations portuaires de GAC à Kamsar. Il est ensuite expédié par voie maritime à des clients du monde entier.

GAC a commencé à exporter de la bauxite en août 2019 et, une fois la montée en puissance réalisée, l'entreprise devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par an. À plein régime, GAC contribuera pour environ 700 millions de dollars US par an à l’économie guinéenne, soit 5,5 % du PIB du pays. Quelque 1 000 personnes travaillent dans les opérations de GAC.

