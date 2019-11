Soirée agitée à Labé: Une radio attaquée pour diffusion de "fausses nouvelles"…

LABE-La radio BTA FM 96.5 installée au quartier Mairie a été attaquée ce dimanche 24 novembre 2019 aux environs de 16h par une foule en colère. La radio est accusée d’avoir diffusé sur ses antennes, de fausses nouvelles.

Les locaux de la radio ont été fortement endommagés par des gens surchauffés. Cette radio est accusée d’avoir annoncé la mort du chef de quartier Mosquée, un responsable local très populaire, réputé pour sa gentillesse et son ouverture.

Ibrahima Sory Diallo dit Maître Tintin, l'un des conseillers de quartier le plus adulé dans la commune urbaine de Labé a été donné pour mort sur les antennes de la radio BTA alors qu'il est en soin à Conakry. Cette fausse nouvelle qui s'est propagée comme une traînée de poudre dans la cité et au grand marché de Labé a choqué l'opinion. Il n’en fallait pour mettre une partie de la ville en ébullition. Le démenti apporté quelques minutes plus tard n’a pas pu calmer les ardeurs. Des gens ont surgi de partout pour envahir la radio. Plusieurs vitres ont été brisées et certains employés de la boite ont été molestés.

« Cette fausse information a dérangé la famille de Labé à Conakry. Nous étions en train d'écouter la radio quand l'info est tombée. La fille biologique de mon oncle a appelé son père à Conakry qui a répondu. C'est là que nous avons compris que c'est faux. Nous sommes allées à la radio, mais nous avons trouvé un monde fou venu riposter. Un membre du bureau du quartier avait réussi à entrer dans la même émission pour dire aux journalistes que l'info est fausse. Du coup la colère est montée d’un cran, les gens ont vandalisé la boite », a expliqué MCD nièce de Maitre Tintin

Fady Diallo, membre du bureau de quartier Mosquée a regretté ce qui est arrivé : « Quand j'ai entendu ça, nous avons parlé avec le chef de quartier au téléphone. Je suis allé d'urgence à l'émission pour démentir. C'est quand j'ai commencé à parler pour rassurer que l’information annonçant la mort du chef de quartier était fausse, que des gens sont venus de partout pour casser les vitres. Finalement nous avons canalisé les gens pour qu'ils arrêtent sinon les dégâts auraient beaucoup plus importants », a confié ce responsable du quartier.

A la radio BTA Fm, les traces des violences sont visibles. Sur place, nous n’avons pas eu d’interlocuteur. Aux dernières nouvelles , la famille de Maitre Tintin ainsi que certains membres du bureau du quartier Mosquée ont déposé une plainte contre la radio BTA Fm, pour diffusion de fausses nouvelles.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com