Présidentielle de 2020 : Cellou, Sidya, Lansana Kouyaté, disqualifiés déjà?

CONAKRY- Cellou Dalein et Sidya Touré sont-ils disqualifiés davance pour la présidentielle de 2020 ? A un peu plus d’un an de cette échéance électorale, le Président Alpha Condé a une nouvelle fois que le retour aux affaires des « anciens » ne se fera pas.

A lire entre les lignes dans le message délivré ce samedi 23 novembre 2019 par le Président Condé à Kankan, on serait amené à tirer la conclusion que les dés sont déjà lancés. Tous les anciens premiers ministres de Conté sont « disqualifiés » pour la présidentielle de 2020.

« Ne nous trompons pas. Le président Conté n’est pas responsable. Il a dit que lui, il ne connait pas, faites ce qui est bon pour le pays. Les anciens premiers ministres qui parlent aujourd’hui pour mener la Guinée en arrière, ça ne se fera plus », a prévenu Alpha Condé.

Pendant ce temps, Cellou Dalein, Sidya Touré et cie militent tous au sein du FNDC, un front qui se bat contre le projet de référendum constitutionnel qui permettrait à Alpha Condé de briguer un troisième mandat.

Africaguinee.com