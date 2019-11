Sidya Touré se "paie" d’Alpha Condé : "Toi tu es au pouvoir depuis 9 ans…"

CONAKRY-Sidya Touré n’a pas fait de "cadeaux" ce samedi 23 novembre au Président de la République, en déplacement dans la région de la haute Guinée. Le président de l’union des forces républicaines (UFR) qui s’est exprimé lors d’un rassemblement politique au siège de son parti, a lancé des "piques pimentées" à l’encontre du Pr. Alpha Condé.

Dénonçant la "campagne" que mène le locataire de Sékhoutourea, l’ancien premier ministre dit ne pas comprendre pourquoi le Chef de l’Etat chercher encore à montrer sa "popularité" après neuf années passées au pouvoir.

« Où est-ce que vous avez vu un recensement qui devait durer au moins trois mois, qu’on a réduit en 25 jours. Et pendant la même période, le président est en campagne à l’intérieur du pays. On fait le recensement ou on fait campagne ? On est dans quel pays ? Non seulement on fait un raccourcis, mais en même temps, ils sont en campagne. Aujourd’hui, vous arrivez à Kankan, tout ce qui existe comme fonctionnaires, préfet, policiers, gendarmes, armées, depuis Nzérékoré en passant par Macenta Gueckedou, Kouroussa, Dabola, Siguiri, ils sont tous à Kankan aujourd’hui. Tout ça pour prouver qu’il y a des gens avec moi. Toi tu es au pouvoir depuis neuf ans, tu cherches encore à prouver qu’il y a des gens avec toi ? Depuis neuf c’est maintenant que tu veux prouver que le peuple est avec toi ? », s’interroge Sidya Touré avec un air moqueur

Demain encore à Siguiri, ils vont faire la même chose, révèle l’opposant. « Mes représentants me disent qu’à partir de ce soir à 18heures, aucune voiture n’est autorisée à sortir de Siguiri pour Kankan. Vous pouvez rentrer mais vous ne pouvez pas sortir (rires). Tout ça pour prouver qu’il y a des gens derrière moi. Vous regardez sur le net, vous voyez Alpha Condé en train de montrer à ses collègues chefs d’Etat comment il fait du mouvement à Conakry. Alors que les autres vont là-bas pour parler de leur développement économique lui cherche à convaincre qu’il y a des gens derrière lui en disant vous avez vu mon arrivée. C’est l’Etat néant. Ça fait combien de temps on parle de ces questions. Ce qu’on a déjà subi, nous l’avons subi pendant neuf ans. Maintenant nous disons que nous n’accepterons pas un troisième mandat ici », a averti Sidya Touré qui exige la libération des leaders du FNDC qui sont emprisonnés.

« Nos camarades doivent être libérés. Ils sont été kidnappés dans leurs maisons. C’est un Etat de non droit. Comment voulez-vous que ces gens viennent chercher nos représentants deux jours avant la manifestation et que c’est les mêmes qui viennent chercher des faux publics pour les déverser en Haute Guinée pour prouver que le président est soutenu pour son troisième mandat dans cette région ? Alors que si on veut manifester là-bas, on monte pour détruire le siège de l’UFR. Il faut arrêter. C’est un montage. Puis bon sang, on ne peut pas transporter autant de gens partout… Nous on maintien le cap. Le troisième mandat ici, ne passer pas », insiste le leader de l’UFR, avant d’avertir que la volonté populaire ne s’arrêtera pas.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112