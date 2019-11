Révision des listes électorales: Les craintes de l’opposition…

CONAKRY- L’opposition vient d’exprimer des craintes par rapport aux opérations de révision des listes électorales pour l’organisation des élections législatives du 16 février 2020.

La commission électorale nationale indépendante a lancé ce jeudi 21 novembre 2019, les opérations de révision des listes électorales sur toute l’étendu du territoire national. Cette étape majeure de la tenue du scrutin ne fait pas l’unanimité au sein de la classe politique. Au sein de l’opposition, on dénonce le non-respect des délais légaux pour cette opération.

Cellou Baldé de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) n’a pas caché les inquiétudes du principal parti d’opposition. Pour ce responsable du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, il est irréaliste de penser que la CENI pourrait enrôler environs 8 millions de guinéens en 25 jours.

« Nous avons des éléments essentiels que nous ne validons pas notamment la période ou la durée de la révision de la liste électorale. On est en période ordinaire de révision de la liste électorale selon l’article 10 du code électoral. Ils se permettent d’initier une révision exceptionnelle. Pour nous c’est insignifiant quand on sait que la recommandation forte de l’audit dit que tous les électeurs doivent repasser devant la commission administrative d’établissement et de révision des listes électorales. Il y a potentiellement environs 2 millions de jeunes guinéens, 4 générations, 2016, 2017, 2018 et 2019 qui ont eu 18 ans. Tous ceux-ci, doivent se faire enrôler. Donc, enrôler environs 8 millions de guinéens en 25 jours ce n’est pas du tout réaliste », a martelé Cellou Baldé.

Les mêmes craintes sont observées à l’Ufr de Sidya Touré et au BL de Dr Faya Milimouno. Tous estiment que les 25 jours sont insuffisants pour pouvoir enrôler tout le corps électoral en âge de voter.

Que va faire l’UFDG ? Sur ce point, Cellou Baldé semble tenir un double langage. Il soutient que l’opposition espère la réouverture du dialogue et appelle ses militants à se faire enrôler.

« Nous sommes en train de nous battre pour ouvrir le dialogue politique. Nous allons nous engager, mais appelons nos militants à se faire enrôler parce que ça concerne la liste électorale. Aller aux élections ou pas, c’est un autre débat. Mais pour le moment, c’est le corps électoral qui est en train d’être constitué. C’est ce fichier qui servira pour les législatives et les présidentielles de 2020. Donc nous allons nous mobiliser pour faire en sorte que nos militants soient massivement enrôlés dans ce fichier. Nous allons interpeller Me Kebé par rapport à ça parce que nous avons appris qu’il y a un premier dédoublage qui a été fait en amont. C’est-à-dire que les données mis dans les kits, c’est les 6 millions 400 mille qui ont été dédoublonnés. Nous attendons que la CENI communique sur ce point», annonce-t-il.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14