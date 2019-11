Santé : Le Ministère de la santé, la Délégation de l’Union européenne, l’Ambassade de France, l’Ambassade d’Allemagne, Expertise France et la GIZ lancent PASA2…

CONAKRY- Dans le but de renforcer la gouvernance du secteur de la santé et d’améliorer l’accès de la population à des soins de santé de base de qualité, Expertise France et l’agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) ont procédé au lancement officiel d’un nouveau Programme d’appui au renforcement du système de santé en Guinée (PASA2).

Ce programme vise à renforcer le système de santé dans la région de Nzérékoré et les préfectures de Kérouané et Kissidougou.

Selon Antoine Peigney, le Directeur du Département santé à Expertise France, le projet PASA2 s’inscrit logiquement dans la suite des projets post-Ebola pour renforcer le système de santé afin d’améliorer l’accès de la population à des soins de qualité, en priorité la santé infantile et maternelle, ainsi que sa résilience aux crises épidémiologiques.

‘‘Expertise France est en charge de l’appui de la gouvernance financière et de l’appui à l’équipement et aux infrastructures. La GIZ se concentre sur les ressources humaines et l’offre de soins. Ce nouveau programme bénéficie d’une enveloppe globale de 26.350.000 euros, 23 millions financés par l’Union européenne, 1 million d’euros par la France et 2,35 millions par l’Allemagne. Il témoigne de l’engagement de ces différents partenaires à accompagner la Guinée dans le renforcement de son système de santé » a indiqué M. Antoine Peigney, le Directeur du Département santé à Expertise France.

De son côté, l’Ambassadeur de l’Allemagne en Guinée, M. Ulrich Meier-Tesch, a indiqué que son pays se range du côté du Gouvernement guinéen et de ses partenaires pour la promotion durable pour un accès universel de la population aux services de santé de qualité.

‘’La bonne collaboration et la coordination pour l’amélioration du secteur de la santé est à encourager et ne saurait fonctionner sans les efforts de chacun des partenaires. Si l’on veut aller vite, on marche seul, mais si on veut aller loin, on marche ensemble’’, a rappelé le diplomate allemand.

Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé qui a présidé la cérémonie a remercié les différents partenaires pour le soutien sans cesse renouvelé, avant de préciser que le Programme d’appui au renforcement du système de santé est d’une grande importance pour le système sanitaire de son pays.

‘’La santé fait partie des secteurs prioritaires du gouvernement. C’est pourquoi, il continue de mener des plaidoyers de façon pérenne et continue afin d’améliorer les conditions de vie et le bien-être des populations guinéennes. Pour le ministre de la santé, ce projet est d’une grande importance. Les attentes étant nombreuses, nous invitons les agences chargées de l’exécution de ce programme à œuvrer pour l’atteinte des objectifs tangibles dans les meilleurs délais’’, a indiqué Dr Sékou Condé.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13