Orange Guinée, 1er à proposer une offre résidentielle 4G en Guinée !

En Mai 2019, Orange Guinée lançait le 1er réseau 4G du pays, précisément à Conakry !

Annoncé déjà en Mars, lors de la signature de sa licence, l’opérateur confirmait la révolution numérique en marche, celle la même amorcée au lancement d’Orange en Guinée, puis lors du lancement de la 3G+ et du mobile banking- Orange Money -dont il est rappelons-le - le précurseur sur le territoire.

Aujourd’hui, Orange Guinée vient une fois de plus témoigner à tous du respect de son engagement : offrir à tous les guinéens un accès au meilleur du digital : de l’abondance, une utilisation simplifiée des applications, une navigation à très grande vitesse.

En effet, après le lancement des forfaits généreux- plus de volume à prix compétitifs pour que chacun puisse en profiter ; la disponibilité de la 4G en régions- Boké, Kamsar, Friah , Labé & Mamou ; Orange Guinée propose la HomeBox.

La HomeBox est une offre résidentielle : elle est la 1ère du marché à s’adresser au grand public pour une utilisation de la 4G à la maison, sans engagement. Elle se compose d’une flybox, un boitier qui assure une connexion en wifi jusqu’à 32 appareils. Elle est proposée en dual play pour toutes les personnes qui veulent enfin avoir une offre qui leur permette d’accéder à l’internet Haut Débit à la maison mais aussi avoir un téléphone fixe pour émettre et recevoir des appels- très utile pour pouvoir joindre ses enfants en cas d’urgence.

A la souscription, 15Go valables un mois sont offerts. Ensuite, des forfaits exclusivement réservés à l’offre sont disponibles. Ceux-ci ont été pensé pour répondre aux utilisations diversifiées que peuvent avoir les membres d’une famille : des enfants qui regardent des dessins animés ou vidéos ; des adolescents qui sont sur leurs réseaux, suivent des films en HD ou font des recherches pour leurs devoirs ; les parents qui envoient des mails, téléchargent des fichiers...

Les forfaits proposés – à partir de 96.000 GNF- sont surtout pensés pour être accessibles de tous : 3 formules internet et appels- dont les tarifs seront dégressifs.

Orange Guinée entend à travers ce lancement permettre aux familles de profiter du meilleur de l’internet- la 4G – à la maison. Et cela, à l’image de son souci pour les professionnels auxquels l’opérateur propose, depuis Août 2019, la Flybox Pro 4G ; une Flybox 4G permet aux petites entreprises, aux structures soucieuses de mieux communiquer tout en maîtrisant leurs charges avoir accès aux avantages du très haut débit pour être à la fois connecté et connecter les collaborateurs en wifi ; envoyer des mails, utiliser des applications ou encore télécharger des dossiers . Elle assure la performance de leurs activités professionnelles.

Dans un premier temps, la Flybox 4G pour les pros ou encore l’offre HomeBox sont proposées aux clients dans les zones couvertes par la 4G. Ces solutions seront très prochainement disponibles dans les autres villes en région. Orange Guinée entend donc véritablement offrir à l’ensemble des guinéens une expérience incomparable et faire de la révolution numérique leur réalité.

A propos d'Orange Guinée

Orange Guinée a lancé ses activités commerciales en Guinée en 2007. Orange met tout en œuvre pour accompagner les des guinéens dans leur développement en leur proposant le meilleur de la technologie. 1er à lancer la 3G+, Orange Money et la 4G, Orange Guinée couvre l’ensemble de la Guinée et dispose du plus large maillage de distribution en Guinée : plus de 26.000 points de vente pour mieux servir les guinéens. Avec un chiffre d’affaires de près de 14,687milliards à a fin 2018, près de 400 emplois directs, et plus de 200.000 indirects, l’operateur est depuis 2015, leader du secteur des télécommunications en Guinée avec, aujourd’hui, plus de 7,8 millions de clients.

En 2016 son engagement sociétal se traduit par un impact socio-économique élargi évaluée à 623 Millions d’Euros dans les domaines de la santé, éducation et employabilité. Orange Guinée met l’expérience clients au cœur de sa stratégie et entend bien devenir être reconnu comme l’opérateur multi-services et digital, celui préféré des Guinéens, leur partenaire de l’inclusion digitale.

