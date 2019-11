Mamou: Une mineure kidnappée puis violée sur le chemin d'un night-club…

MAMOU- Les enlèvements suivis de viols sur mineure sont actuellement légion. C’est notamment le cas d’une fille de 15 ans qui a été enlevée sur le chemin du night-club Pergola à Mamou ville. Elle a subi un viol collectif de deux (2) jeunes. L’affaire s’est passée à plus de 50 KM de la commune urbaine dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 novembre 2019.

Kidnappée aux environs d’heure (1H) du matin par ses bourreaux, la jeune fille s’est vue contrainte de les suivre jusque dans le secteur Kokia, sous-préfecture de Timbo située à 55km du centre-ville où les ravisseurs auraient abusé d’elle. Après leur sale besogne, Alpha Ousmane Doumbouya et Alpha Oumar auraient remis la somme de trente mille francs guinéens (30.000 GNF) au petit matin à la victime pour lui permettre de rejoindre le domicile familial.

Saisie de l’affaire, la gendarmerie aura aussitôt ouvert une enquête et les recherches se poursuivent pour l’heure. Selon un proche de la mineure qui s’est exprimé sur le sujet, l’affaire semble évoluer sur la bonne voie. A propos, ce dernier déclare : «On est au niveau de la brigade de recherche. Tout se passe bien pour le moment. Ils ont fait venir les parents d’un des jeunes à la gendarmerie là-bas. Enfin, ils ont arrêté Alpha Ousmane Doumbouya. On recherche le second, Alpha Oumar. Elle a été violée c’est exact. Elle a tout expliqué et on a constaté aussi», a-t-il confié.

De son côté, le Procureur de la République près du Tribunal de Première Instance de la localité, Sidiki Camara a promis d’arrêter les auteurs et les traduire devant la justice. Selon lui « Alpha Ousmane a été arrêté et conduit à la brigade de recherche. Il a été entendu et le procès-verbal établi est transmis à notre parquet ».

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou