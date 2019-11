Infrastructures routières: "Les travaux sont à 50 % de réalisation en moyenne Guinée », annonce Moustapha Naïté

DALABA-Le Ministre des Travaux publics a entamé une visite de terrain à l’intérieur du pays ce vendredi 22 novembre 2019. Au cours de ce déplacement, Moustapha Naité va toucher du doigt l’évolution des travaux de construction des voiries.

Dans cette première étape, le ministre des travaux publics et sa suite ont visité les travaux de construction des voiries urbaines de Labé, Pita et Dalaba lancés au mois de décembre 2018 par le Chef de l'État. L'objectif de cette visite est d’évaluer l'avancement desdits chantiers sur le terrain.

Sur ces différents chantiers, le chef du département en charge des Travaux Publics a affiché une satisfaction quant à l’évolution des travaux. « Je dois dire que nous sommes globalement satisfaits de ce qui a été fait avant la saison des pluies à Labé, Pita et Dalaba. Labé a reçu un contrat de 15 kilomètres, Pita 13 kilomètres et Dalaba 12,6 km. Globalement sur les trois villes, nous avons la couche de base qui est pratiquement à 50 % de réalisation, c'est-à-dire prêt à recevoir les bitumes», a déclaré Moustapha Naité.

Au niveau du revêtement final qui a commencé à Labé et Pita, à peu près 16% du travail ont été réalisés. « Nous allons renforcer nos efforts avec l'entreprise pour la mobilisation et la mise à disposition des moyens financiers pour avancer», a confié le ministre des travaux publics.

Poursuivant, Moustapha Naïté s’est déployé à expliquer les préalables liés à la construction d’une route. D’après lui, celle-ci comporte trois(3) phases. Aux dires du ministre, la première phase concerne les travaux de terrassement, la seconde se situe au niveau de base des couches de bitumes et enfin la dernière touche les ouvrages d’assainissement.

A l’issue de cette mission, la deuxième du genre, le chef du département s’estime «heureux de constater que les trois phases sont bien respectées et que le cahier de charge est pris en compte dans le cadre de l'exécution des travaux».

Selon le responsable de la mission de contrôle de ces projets, les voiries de Dalaba- Pita et Labé ont les mêmes caractéristiques. C'est à dire une route de sept (7) mètres de large avec des accotements variables de 1,5 mètres de part et d'autre de celle-ci avec des caniveaux. De même, ajoutera- t-il, la couche de base et la fondation seront faites avec la latérite et le revêtement sera également de 7 centimètres d'épaisseur.

Plus loin, Songoma Youssouf indiquera que d’autres ouvrages sont prévus dans toutes ces trois villes. Parmi ces ouvrages, dira-t-il, il y a l'ouvrage 2×3 vers la L6 de Dalaba, il y a aussi un ouvrage 2×1 qui est terminé. A Labé, il y a des ouvrages 2×2 et 2×1 également.

A signaler au passage que le niveau d'exécution du terrassement de ces voiries est de 50% en général dont 60% à Pita, 55% à Labé et 48% à Dalaba.

Par rapport au retard accusé dans l'exécution de ces projets, Moustapha Naïté explique : « Le financement est assuré par le Budget National du Développement – BND - et nous sommes dans une position où il pleut énormément dans notre pays », a-t-il dit.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023