Retour au calme à Kintinian : les divergences aplanies entre la SAG et la communauté locale

SIGUIRI-Des incidents malheureux sont survenus ces derniers jours dans le Bouré, dans la préfecture de Siguiri, entraînant l’arrêt momentané des activités de la SAG.

Pour mettre fin à cette crise provoquée par la communauté locale, le Gouvernement à travers les Ministres en charge des Mines et de l’Administration du Territoire, les autorités locales, les élus locaux, et la SAG se sont employés à aboutir à un accord qui a été signé ce mercredi 20 novembre 2019, en présence du Ministre des Mines et de la Géologie et du patriarche de Siguiri.

Les divergences qui ont mené à l’envahissement des sites de la SAG menaçaient la quiétude sociale et l’avenir de la société minière qui génère des milliers d’emplois et des revenus importants pour le budget national. Le Ministre a ainsi expliqué aux parties les prérogatives de chacune et leurs rôles dans la cohabitation et la collaboration qui les lient.

A l’instar du ministre des Mines et de la Géologie, la population locale et la SAG ont condamné et déploré les agissements violents de ces derniers jours, qui mettent en péril tous les efforts fournis par le président de la République en faveur du secteur minier depuis 2011.

La communauté locale s’est engagée à désormais privilégier le dialogue et le compromis. La SAG, elle, a réitéré sa volonté de respecter ses engagements, tels que stipulés par sa convention. Le Ministre des Mines et de la Géologie a exhorté la communauté au respect de la hiérarchie administrative et la loi dans la résolution des crises, tout en bannissant la violence sous toutes ses formes.

En fin, les parties ont remercié tous ceux qui ont contribué au dénouement de la crise pour une cohabitation harmonieuse entre les sociétés minières et les communautés gage d’une mise en œuvre efficace de la politique minière prônée par le président de la République Pr Alpha Condé.

Service Communication- Ministère des Mines et de la Géologie